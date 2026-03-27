Il économise 13 000 euros en fraudant 144 fois au péage avec une technique bien rodée

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Un péage autoroutier

Dans l’Hérault, un automobiliste est accusé d’avoir fraudé 144 fois au péage routier, lui permettant d’économiser près de 13 000 euros grâce à une technique diabolique.

C’est sur sa page Facebook que la Gendarmerie de l’Hérault a expliqué comment un automobiliste, qu’elle surnomme affectueusement “Dédé” pour “délinquant de la route”, a fini par être démasqué. Le lundi 17 mars, le service fraude de Vinci Autoroutes alerte les enquêteurs du GLCF (EDCF34) sur le comportement d’un automobiliste qui venait d’entrer sur l’A9 à hauteur de Perpignan.

Intercepté à Loupian, il avoue tout son stratagème. L’homme a cumulé 144 passages gratuits ou presque sur l'A9, avant de se faire prendre par les enquêteurs du groupe local du contrôle des flux, qui avaient été alertés par Vinci Autoroutes.

Un péage autoroutierCrédit photo : iStock

Une combine presque parfaite

Ce « délinquant de la route » utilisait toujours la même combine : il masquait sa plaque d’immatriculation avant d’entrer sur l’autoroute afin de ne pas être identifié par les caméras. Il récupérait bien un ticket d’entrée et remettait ensuite sa plaque.

La suite après cette vidéo

Une fois arrivé au péage de sortie, l’homme contactait les agents de Vinci via la borne et prétendait qu’il venait tout juste d’entrer sur l'A9. Ce mensonge lui permettait de payer le tarif le plus bas, voire de ne pas payer du tout. Au total, sa fraude a été estimée à 13 000 euros et 83 centimes.

« Il voulait payer moins cher l’autoroute… Au final, il aurait presque pu s’acheter un rond-point »

Une voitureCrédit photo : iStock

Finalement, le fraudeur a été condamné par le tribunal judiciaire de Montpellier à rembourser les 13 000 euros au gestionnaire et à régler une amende supplémentaire de 1 125 euros.

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

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