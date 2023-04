Il ne dort pas pendant... 11 jours et les effets sur son cerveau sont inattendus

Un homme a récemment passé plus de 10 jours sans dormir et a fait part de cette expérience étrange

Tous les insomniaques vous le diront, ne pas dormir pendant plusieurs jours peut avoir des conséquences pour le moins étonnantes sur la santé et le mental.

Et ce n’est pas Tony Wright qui viendra dire le contraire !

Ce Britannique originaire des Cornouailles, à l’extrême sud-ouest de l’Angleterre, vient en effet de passer 11 jours éveillé pour tenter de battre un record insolite, mais l’expérience s’est vite transformée en un véritable délire presque hallucinogène.

Tony Wright. Crédit photo : DR

Il reste éveillé pendant 11 jours pour battre un record, mais l'expérience devient vite incroyable

S’il a échoué dans sa quête de devenir l’homme étant resté le plus longtemps éveillé, Tony a tout de même passé 266 heures consécutives sans dormir et ce manque de sommeil lui a manifestement procuré des sensations étranges qu’il peine à décrire.

Dans une interview accordée à un média en 2021, il raconte ainsi quels ont été les effets sur son cerveau.

« En fait, vous privez l’esprit rationnel, l’esprit égoïste, de sommeil et ses batteries s’épuisent (…) Bien sûr, ce n’est pas très agréable… mais si vous allez plus loin, la capacité de l’esprit rationnel à rester alerte commence à s’effondrer également et c’est là que vous pouvez commencer à entrevoir un autre aspect du cerveau, un autre soi », explique ainsi Tony Wright dans des propos rapportés par Lad Bible.

« On a souvent l’impression qu’il s’agit d’une absurdité primitive », poursuit-il, en décrivant cet état presque second.

« J’ai parlé de ce sujet à de nombreuses personnes. La plupart des gens ont des souvenirs similaires après avoir fait la fête ou travaillé dur, ils sont certes fatigués mais ils entrevoient quelque chose d’autre. Une sorte de douceur, un état plus détendu, souvent davantage lié aux émotions et même une sensation de bien-être, voire même un second souffle, durant de brefs instants », précise-t-il.

« Ce qui m’intéressait, c’était de donner un sens à tout ça (…) ce n’est pas très agréable au début, mais la récompense fait que le jeu en vaut la chandelle », conclut Tony Wright qui semble donc avoir apprécié cette immersion cérébrale.

Crédit photo : Sleep Gods / Capture d'écran You Tube

Pour rappel, le record du monde de privation de sommeil date de 1986. Il est détenu par un certain Robert McDonald qui n’avait pas dormi pendant 453 heures et 40 minutes, soit environ 18 jours, 21 heures et 40 minutes.

Ce record ne sera plus jamais battu, officiellement du moins, puisque le célèbre Guinness Book a décidé de ne plus l’homologuer en raison des risques pour la santé.