Elle pète un plomb et tente de tuer son mari à cause d'une... carte postale envoyée par une ex

Aux États-Unis, une septuagénaire fait face à la justice après avoir violemment battu son mari. Jalouse, elle a pété les plombs quand celui-ci a reçu une carte postale d’une ex avec qui il était sorti il y a 60 ans.

Les vieilles rancœurs ont la peau dure ! Cependant, il paraît que le temps permet d’effacer les vieux souvenirs que l’on ne préfère pas garder. Après 52 ans de mariage, Bertha Yelter et son mari coulent leurs vieux jours dans un condo de North Miami Beach, en Floride.

Personne ne pourrait imaginer que le couple en viendrait aux mains, jusqu’à la tentative de meurtre. C’est pourtant l’accusation qui pèse sur Bertha Yelter, âgée de 71 ans, selon NBC 6 South Florida. La septuagénaire faisait face à la justice ce lundi 29 janvier dans le cadre d’une enquête préliminaire qui succédait à son arrestation.

En combinaison orange, elle est accusée d’avoir tenté de tuer son mari en le battant très violemment. Elle aurait essayé d’étouffer son conjoint avec un oreiller, avant de le mordre et de le battre physiquement, si on en croit le rapport d’arrestation.

Crédit photo : Miami-Dade County Jail

Jalouse d’une ex, 60 ans après

Face à la juge, l’avocat de la septuagénaire a tenté de justifier le comportement de sa cliente, aveuglée par la jalousie : “Elle était bouleversée parce qu’il avait reçu une carte postale d’une ex-petite amie de 60 ans plus tôt”.

C’est donc en recevant une carte postale d’une femme, avec qui il était sorti il y a six décennies, soit bien avant son mariage, qu’il a provoqué les foudres de son épouse. Dans le rapport, l’homme a été décrit comme “extrêmement fragile” et présente “de graves contusions et des lacérations ouvertes sur ses bras et son ventre”.

Le rapport indique aussi des “marques de morsures ouvertes qui saignaient” lorsque les secours sont arrivés sur place. L’ampleur et la gravité des blessures a donc convaincu la juge de maintenir Bertha Yelter derrière les barreaux, sans caution, en attendant le procès. Elle sera jugée pour tentative de meurtre et agression grave sur une personne âgée.