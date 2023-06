Il retrouve accidentellement un autocollant perdu dans son oreille depuis des années

Sur TikTok, un internaute a publié une vidéo dans laquelle on le voit extirper un autocollant de son oreille, perdu depuis des années.

Une vidéo est rapidement devenue virale sur le réseau social chinois, tellement elle est improbable. Un jeune homme s’est filmé en train d’utiliser un petit appareil pour nettoyer le cérumen à l’intérieur des oreilles.

Crédit photo : @ellislloydjones

Son objet était composé d’une petite caméra qui permettait de voir ce qu’il y avait à l’intérieur de son conduit auditif.

Il découvre un autocollant dans son oreille

Curieux, l’internaute a utilisé l’appareil pour voir l’intérieur de ses oreilles et a été très surpris.

“J’ai voulu voir ce qu’il y avait dans mes oreilles comme la cire habituelle, les poils etc. Mais j’ai trouvé quelque chose que vous ne penseriez jamais trouver dans votre oreille”, a-t-il déclaré.

Sur les images, on peut voir quelque chose de blanc et de bien visible à l’intérieur de l’oreille du jeune homme. Après quelques essais, il a finalement réussi à l’extirper et s’est rendu compte que l’objet coincé n’était autre qu’un autocollant de pomme Gala. Cette découverte a beaucoup surpris le jeune homme et les internautes, qui se sont demandés depuis quand cet autocollant était là.