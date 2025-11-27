Il se déguise en Hulk, mais découvre avec effroi que la peinture verte ne part plus de son corps

Un touriste britannique s’est peint en vert pour ressembler au personnage de Hulk le temps d’une soirée. Malgré lui, il a incarné le super-héros plus longtemps que prévu…

Il y a quelques jours, Kane, un vacancier britannique, a vécu une mésaventure dont il se serait bien passé. Lors de son séjour à Benidorm (Espagne), le jeune homme de 24 ans a décidé de se déguiser en Hulk à l’occasion d’une soirée.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le touriste n’a pas fait les choses à moitié. Son investissement lui a valu de se retrouver dans une situation inconfortable.

Pour incarner le super-héros à la perfection, Kane s’est recouvert de peinture verte pour ressembler à l’alter-ego de Bruce Banner. Une fois la fête finie, Kane a découvert avec effroi que la couleur ne partait pas.

Sa péripétie a été immortalisée par son ami, Graham White, qui a partagé les images sur son compte TikTok.

Crédit Photo : Capture d'écran TikTok / Graham White

Six couches de peinture… textile

Kane a eu la mauvaise idée d’utiliser de la peinture textile à la place du maquillage corporel. La raison ? Il craignait que celle-ci s’efface à cause de la transpiration.

Dans un premier temps, il a réalisé un test sur son bras et a vu que le produit se retirait sous l’eau. Une fois cette étape terminée, il a appliqué six couches de ce liquide sur tout le corps.

Il était loin de se douter de ce qui allait se passer ensuite.

« C’était totalement accidentel »

Si le principal concerné a passé une soirée de folie, il a vite déchanté en rentrant à son hôtel. Et pour cause : il a eu un mal fou à enlever la peinture sous la douche, comme le montre une nouvelle vidéo.

Comme vous pouvez le voir, il est couvert de larges plaques vertes et affiche une mine dépitée. Sur une autre séquence, on le voit avec une serviette autour de la taille. Des restes de peinture sont toujours visibles.

Dans une interview accordée au site What’s the Jam, Graham White, 48 ans, raconte ce qu’il s’est passé ensuite.

« C’était totalement accidentel. Il lui a fallu trois jours pour enlever le plus gros. Il a pris six bains et est resté un temps fou au hammam, mais la peinture accroche encore par endroits sur sa tête et son cou », a-t-il déclaré.

Si Kane a vécu une belle frayeur, il prévoit de réitérer l’expérience l’année prochaine.