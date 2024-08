Il tente un record du monde complètement dingue et dangereux, mais la police intervient

Norme, un créateur de contenus américain, s’était lancé le défi de battre un record du monde non reconnu par le Guinness Book en raison de sa dangerosité. La police a dû intervenir pour l’arrêter dans son élan.

453 heures et 40 minutes, soit environ 19 jours ! C’est aujourd'hui le record du monde officiel de la plus longue privation de sommeil, qui a été réalisé par l’Américain Robert McDonald en 1986. Une marque qui restera officiellement éternelle puisque depuis 1997, le Guiness Book refuse d’enregistrer de nouvelles tentatives de record d’éveil prolongé, pour la simple et bonne raison que ce défi est jugé trop dangereux pour la santé.

Crédit photo : Guiness Book

Cela n’a pourtant pas empêché Norme, un créateur de contenus américain suivi par plus d’un million d’abonnés sur YouTube. Ce dernier s’était lancé le défi de battre son record aux yeux de tous. En effet, il se filmait et diffusait en live jour et nuit sa tentative de record sur YouTube et sur Twitch.

Seulement voilà, les jours passèrent et les internautes s'inquiétèrent de plus en plus pour sa santé. Pour résister à l’endormissement, il se frappait et s'aspergeait d’eau. Au bout du onzième jour, ils ont alerté les autorités, car ils voyaient Norme souffrir de délires et d’hallucinations avant de s’évanouir.

Un défi tenté pour la troisième fois !

La police a donc débarqué à son domicile afin de mettre un terme à cette expérience. L’influenceur a été pris en charge par les secours et son état de santé serait visiblement stable et hors de danger.

Crédit photo : Norme / YouTube

Ce n’était pas la première fois que Norme tentait de battre ce record. En réalité, il s’agissait même de sa troisième tentative. Les plateformes Twitch et YouTube avaient même tenté de le dissuader en coupant sa retransmission en direct. Cependant, il était parvenu à contourner ces mesures en se connectant à d’autres réseaux comme Kick et Rumble.