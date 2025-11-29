Ils ont tout quitté pour vivre à l'écart de la civilisation, mais avaient oublié un détail particulier

Par |

Jordan Charbonneau devant sa cabane

Depuis dix ans, un couple vit coupé du monde dans une forêt. En s’installant dans les bois, le duo a oublié un détail important.

Jordan Charbonneau est une journaliste indépendante américaine. Il y a dix ans, elle a fait le choix de vivre à l’écart de la civilisation avec son mari Scott.

Le couple a construit une cabane autonome en Virginie-Occidentale. Depuis lors, les deux époux vivent hors réseau. Cela signifie qu’ils sont responsables de leur propre production d’électricité.

Si Jordan et son compagnon ne regrettent pas leur choix, ils admettent avoir commis une erreur de taille lors de leur installation.

Jordan Charbonneau et son compagnon devant leur cabaneCrédit Photo : Jordan Charbonneau

La rédactrice revient sur son expérience enrichissante dans les colonnes de Business Insider.

« Même si je ne changerais rien à notre vie, il y a certaines choses que j'aurais aimé savoir sur la vie hors réseau avant de nous installer en zone rurale et de créer notre propre système d'alimentation électrique », explique-t-elle.

Tout ne s’est pas passé comme prévu

La jeune femme explique que son quotidien est teinté de solitude. Face à cette situation, Jordan a dû trouver de nouveaux loisirs. Elle s’est notamment inscrite à un club de lecture et à un atelier d’écriture.

Dans la foulée, la journaliste et son conjoint regrettent ne pas avoir calculé leurs besoins énergétiques à l’avance.

« Lorsque nous avons emménagé dans une maison autonome, juste après nos études, nous avons acheté le meilleur équipement solaire que nous pouvions nous permettre et avons croisé les doigts.Si c'était à refaire, je calculerais mieux notre consommation et nos besoins énergétiques pour éviter les pénuries », détaille l’Américaine.

Deux animaux dans une forêt enneigée Crédit Photo : Jordan Charbonneau

Elle évoque leur premier hiver, où ils ont dû utiliser à plusieurs reprises un groupe électrogène pour faire fonctionner leur pompe à eau.

« Certains soirs, nous avons même dû couper le courant pour économiser de l’argent. Investir dans de meilleures batteries nous aurait très utile », assure Jordan.

Elle ajoute :

« Aujourd’hui, nous savons que les factures d'électricité permettent de calculer la consommation énergétique quotidienne moyenne en kWh. Avec ce chiffre et d'autres informations, comme la taille des panneaux solaires, on peut déterminer le nombre de panneaux et de batteries nécessaires pour maintenir son mode de vie ».

Jordan Charbonneau et son partenaire en train de contempler le ciel nocturne Crédit Photo : Jordan Charbonneau

Le couple a modifié ses habitudes

À la suite de cette mésaventure, le couple a opéré des changements pour économiser l’électricité. Par exemple, ils ont décidé d’étendre le linge mouillé au lieu de le mettre au sèche-linge.

« Ces petits changements sont devenus notre nouvelle habitude, mais il nous a fallu un certain temps pour nous y habituer », poursuit Jordan.

La cuisine dans la cabane Crédit Photo : Jordan Charbonneau

Elle confie que l’achat d’un meilleur poêle à bois aurait été un investissement judicieux.

« Notre premier poêle à bois était une simple trouvaille sur Facebook Marketplace, parfaitement adaptée à notre budget (…) Lorsque nous avons finalement opté pour un modèle plus récent, j'ai découvert tout un éventail de fonctionnalités qui auraient pu nous simplifier la vie depuis le début ».

Poêle à boisCrédit Photo : Jordan Charbonneau

À travers son témoignage, Jordan souhaite rassurer les gens qui aimeraient vivre comme elle.

« Vivre hors réseau, c’est ce qu’on en fait (…) Dans tous les cas, ce sera différent de ce que vous aviez imaginé au départ », conclut-t-elle.

À bon entendeur !

Source : Business Insider
