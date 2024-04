Il vole une piscine d'exposition pesant 600 kilos et personne ne s'en aperçoit

En Espagne, une entreprise spécialisée dans la commercialisation de piscines a été victime d’un vol de haute voltige par un individu qui n’a éveillé aucun soupçon durant son larcin

Comment se faire voler une piscine de 600 kilos sans remarquer que quelque chose se trame ? C’est la drôle de mésaventure vécue par un magasin de piscines, situé à Tona, en Espagne, dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 avril.

Située dans la zone Quatre Carreteres, un secteur fermé proche de la voie d'accélération en direction de Barcelone, l’entreprise Susqa de Centelles a perdu l’un de ses modèles d’expositions, généralement présentés en bord de route. Ces coques de piscine bleues bordent les routes et sont dressées à la verticale, servant de vitrine à l’entreprise.

C’est sur Facebook que l’enseigne a signalé le vol, demandant à la population de fournir des informations qui pourraient correspondre à leur piscine volée : “Aujourd’hui, ils ont volé la piscine que nous avions exposée sur les quatre routes de Tona. Si quelqu’un a vu quelque chose, faites-nous signe, merci.”

L’entreprise propose un deal au voleur

L’affaire a été relayée par le média local El 9 Nou qui nous détaille la poursuite de l’enquête. L’entreprise a rapidement soupçonné l’utilisation d’un camion équipé d’une grue, qui avait été repéré plus tôt. La piscine volée n’est pas un petit modèle, loin de là, puisqu’elle pèse près de 600 kilos. Il s’agit d’une large piscine en fibre de verre de 6 mètres de long et 3 mètres de large. Elle reposait, qui plus est, sur un support en fer et était solidement attachée.

En recherchant le véhicule, les policiers ont retrouvé un résident de la région d’Anoia, propriétaire du camion. En recoupant des informations d’autres témoins et des vidéos des caméras de surveillances, les enquêteurs ont eu la confirmation de l’identité du voleur, qui aurait agi seul.

Crédit photo : iStock

On aurait pu penser que l’entreprise porte plainte mais elle est finalement parvenue à un… accord avec le voleur. Elle lui a proposé de racheter le matériel volé, ce qu’il a accepté. En plus de payer pour la piscine, il a également dû s’acquitter d’une indemnisation pour les autres dommages causés.