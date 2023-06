La disparition du sous-marin parti explorer le Titanic avait été prédite il y a 17 ans par les Simpson

Dans un épisode diffusé il y a 17 ans, les Simpson avaient prédit la disparition du sous-marin Titan, tragédie survenue il y a quelques jours !

Crédit photo : 20th Century Fox

C’est une course contre la montre qui semble être arrivée à son terme. Depuis quelques jours, les recherches s’intensifient pour retrouver le sous-marin Titan, qui a à son bord cinq personnes. Hélas, le sablier défile comme le taux d’oxygène dans le submersible et l’espoir de retrouver les cinq personnes à son bord est désormais éteint.

Si la tragédie laisse perplexe, elle l’est encore plus désormais car il semblerait que les Simpson l’avaient prédite ! La série animée n’en est pas à sa première prédiction, loin de là, puisqu’elle avait déjà imaginé l’élection de Donald Trump ou encore le rachat de 20th Century Fox par Disney.

Cette fois-ci, c’est donc un vieil épisode diffusé en 2006 qui refait surface car il s’y produit un événement très similaire à la disparition du sous-marin Titan.

La disparition du sous-marin Titan près du Titanic avait été prédit par les Simpson ? ?

Alors que l'accident est au centre de l'attention médiatique, avec un décompte de mauvais goût tel une série Netflix, il semble maintenant que la série ait peut-être anticipé cet événement. pic.twitter.com/czsqZ2ZOL1 — Anthogeek ️ (@Anthogeekvideo) June 22, 2023

Encore un événement prédit par les Simpson

Dans cet épisode, Homer Simpson retrouve son père, avec lequel il part à la recherche d’un trésor, non loin de l’épave du Titanic, à bord d’un sous-marin. Or, lors de son expédition sous-marine, Homer se retrouve coincé dans son submersible et voit le taux d’oxygène rapidement baisser.

Un scénario similaire à ce qu’il aurait pu se passer à bord du sous-marin Titan, qui reste toujours introuvable. Seulement voilà, dans la vraie vie, les chances que les personnes disparues soient retrouvées vivantes sont malheureusement nulles, alors que dans Les Simpson, Homer arrive à se sortir sain et sauf de sa situation malheureuse.

Forcément, les internautes sont encore bluffés par la capacité des Simpson à prédire des événements et la disparition de ce sous-marin n’est qu’un exemple de plus.