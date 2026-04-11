Ils construisent un parking-relais de 850 places à 60 millions d'euros mais oublient... la route pour y accéder

Achevé en janvier 2024, un parc relais de 850 places reste toujours inaccessible aux automobilistes. Un gâchis financier, à hauteur de quasiment 60 millions d'euross, qui exaspère habitants voisins et commerçants locaux.

Le projet était ambitieux et utile mais certainement beaucoup trop anticipé ! Sur le terrain du village d’Eynsham, près d’Oxford (Royaume-Uni), un parking relais a été construit et achevé en 2024. Seulement voilà, bien que le chantier soit achevé depuis plus de deux ans, le site demeure désespérément vide dans l’attente de ses premiers usagers.

La faute à un problème de financement d’une bretelle d’accès. Concrètement, il manque une route pour relier le parking et celui-ci est inutilisable pour le moment.

D’après les autorités locales, citées par la BBC, cette connexion dépend d’un programme d’amélioration distinct. Ce retard repousse, temporairement, l’ouverture effective au début de l’année 2027, sous réserve d’obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires.

Vu des airs, le parc relais ressemble donc à un chantier fantôme, délaissé de toute activité. Une pluie de critiques s’est abattue sur le projet, d’autant que la réalisation de l’aire de stationnement a nécessité un investissement colossal : 51 millions de livres sterling, soit un peu moins de 60 millions d’euros.

Toutes les propositions des habitants rejetées

Initialement, le parc relais et les aménagements de l’A40 devaient être réalisés simultanément. Cependant, fin 2022, une forte inflation a contraint le conseil municipal à revoir ses priorités budgétaires.

Pour éviter une explosion des coûts, la collectivité a choisi de terminer le parking, dont le budget de 32 millions de livres était déjà sanctuarisé, plutôt que de tout stopper.

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Crédit photo :Oxfordshire County Council

Pour l’heure, les bornes de recharge électrique et l’espace réservé aux cycles font figure d’équipements fantômes. Le projet global, baptisé Science Transit (ST2), vise pourtant à réduire d’un tiers le trafic de pointe entre Witney et Oxford en permettant aux automobilistes de se garer et d’emprunter les transports en commun.

Dans des propos rapportés par l’Oxford Mail, l’ancien animateur britannique Jeremy Clarkson, qui réside dans la région, dénonce un gaspillage d’argent public.

"Personne ne peut y accéder, alors il reste là, une gigantesque tache dans le paysage. Ni un bus ni une voiture ne peuvent entrer. Ils ont donc pris 51 millions de livres sterling qui vous appartenaient. Et ils les ont gaspillées"

Crédit photo : Oxfordshire County Council

Frustrés de voir cet espace inutilisé, de nombreux habitants et commerçants locaux ont proposé d’utiliser l’aire pour d’autres activités : cyclisme, tests de véhicules autonomes, dépôt de bus. Cependant, toutes les propositions ont été rejetées par le conseil départemental selon la BBC.

En effet, trouver un autre usage au parking impliquerait des coûts supplémentaires que les autorités ne peuvent et ne veulent pas engager.