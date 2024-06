Ils ne reçoivent plus leur courrier... puis découvrent ce qu'en fait la factrice

Dans la région lyonnaise, une factrice est accusée de destruction de courrier et d’atteinte à la correspondance après la découverte de centaines de courriers non-distribués... dans un endroit improbable.

C’est une affaire dont La Poste se serait bien passée ! Dans le lieu-dit Les Vignes, situé dans la commune de Saint-Genis-l’Argentière dans les monts du Lyonnais (Rhône), un habitant a fait une découverte pour le moins insolite le samedi 1er juin.

En allant déposer ses déchets, il découvre des centaines de courriers non distribués dans un conteneur dédié aux emballages recyclables de la ville. Il avertit alors La Poste qui déclenche une enquête interne. Après avoir découvert l’identité de la coupable, l'entreprise informe les autorités sur son identité.

La factrice licenciée par La Poste

Selon BFM Lyon et Le Progrès, La Poste a déjà licencié la factrice et a annoncé son intention de déposer plainte pour destruction de courrier et atteinte à la correspondance. Au total, ce sont plusieurs communes qui ont été impactées par cet incident. Les centaines de courriers retrouvés seront remis progressivement dans le circuit de distribution, dès que l’enquête en cours le permettra.

Crédit photo : iStock

Joint par BFM Lyon, le maire de Saint-Genis-L'Argentière a indiqué qu’il n’était pas au courant de soucis rencontrés par ses administrés concernant leur courrier. Cependant, les habitants sont encouragés à signaler s’ils ont eu du courrier manquant et à porter plainte si tel était le cas.

Dans son communiqué, La Poste a tenu à rappeler qu’il s’agissait d’un incident isolé et a présenté ses excuses aux clients concernés : “De tels agissements restent exceptionnels et sont contraires aux valeurs de La Poste”.