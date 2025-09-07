Un grand-père récupère son petit-fils à la crèche et repart avec le mauvais enfant, la garderie n'y voit que du feu

À Sydney, un grand-père venu chercher son petit-fils à la crèche est reparti avec le mauvais enfant… sans s’en rendre compte. Une bévue qui a semé la zizanie.

Une mésaventure dont les principaux concernés se seraient bien passés. Les faits se sont déroulés lundi après-midi dans une garderie située à Sydney (Australie), selon les informations du journal The Guardian, relayées par Le Parisien.

Ce jour-là, un grand-père s’est présenté à la crèche pour récupérer son petit-fils âgé d’un an.

Crédit Photo : iStock

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que le bambin n’était pas celui qu’il croyait. En effet, l’aïeul est reparti avec le mauvais enfant dans les bras. L’homme ne s’est pas rendu compte de la confusion, et a ramené le bébé endormi chez lui.

De son côté, la mère du petit garçon confondu avec un autre a été prise de panique lorsqu’elle a réalisé que sa progéniture avait disparu de la crèche.

Face à cette situation, la direction de l’établissement a visionné les images de vidéosurveillance, réalisant ainsi son erreur.

Une confusion qui sème la discorde

Dans une interview accordée au Sydney Morning Herald, la femme s’en prend au personnel de la garderie :

« Ils n’ont pas pu me dire son nom, ni qui il était, ni qui il était censé récupérer. Ils n’ont pas pu me dire à quoi il ressemblait, si ce n’est qu’il portait un short et que c’était un homme d’un certain âge ».

Crédit Photo : iStock

Comme elle le précise, elle n’en veut pas au grand-père de s’être trompé. En revanche, elle rejette la responsabilité sur la crèche. Le vieil homme quant à lui, a été dévasté par cet événement, selon son épouse.

« Je suis tellement heureuse que le petit garçon aille bien », a-t-elle déclaré au média local, ajoutant que son mari a récupéré le tout-petit alors que celui-ci dormait avec d’autres enfants dans une pièce sombre.

Crédit Photo : iStock

Une enquête ouverte

À la suite de cet incident décrit comme « extrêmement grave et préoccupant », l’Autorité de régulation de l’éducation et de la garde des jeunes enfants de l’État de Nouvelle-Galles du Sud a ouvert une enquête. Depuis lors, un éducateur a été licencié.

Dans la foulée, la prestataire de la garderie, First Steps Learning Academy, a présenté ses excuses aux familles concernées par ce quiproquo qu’elle qualifie de cas « isolé ».

« Cela ne s’est jamais produit auparavant à Bangor, ni dans aucun de nos autres centres », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié ce jeudi 4 septembre.

Pour pallier ce problème, l’organisation a renforcé « les protocoles de dépôt et de ramassage » des enfants « pour garantir que cela ne se reproduise plus jamais ».