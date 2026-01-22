Ivre, nu et sans permis, il prend le volant d'un camion-benne... et tombe sur des policiers

Ce lundi 19 janvier, les policiers de la ville de Montpellier ont procédé à un contrôle routier plutôt insolite face à un quadragénaire ivre, arrêté tout nu au volant de son camion-benne.

La soirée était visiblement beaucoup trop arrosée ! Il est à peine 4 heures du matin, ce lundi 19 janvier à Montpellier, quand des policiers arrêtent un homme au volant d’un camion-benne. Ce dernier, en piteux état, circulait sans feu de croisement et à vive allure, selon des faits rapportés par Midi-Libre.

Les policiers découvrent alors l’automobiliste à l’origine de cette conduite dangereuse. Il s’agit d’un homme, âgé de 48 ans, vêtu de bas résilles. En soi, cette tenue n’est pas une infraction si elle est portée en privée. En revanche, le quadragénaire porte également son pantalon et son sous-vêtement au niveau des chevilles.

Le conducteur se présente ainsi totalement dénudé du bas, offrant aux policiers un spectacle qu’ils n’avaient sans doute pas prévu au programme de la nuit.

Ivre et sans permis, il se retrouve en garde à vue

Sans grande surprise, l’homme apparaît alcoolisé. Il refuse toutefois de se soumettre au contrôle d’alcoolémie, ce qui constitue un délit. Les vérifications ne s’arrêtent pas là puisque l’individu n’est pas titulaire du permis de conduire et le camion n’est pas assuré. Le dossier s’alourdit inévitablement et conduit à la garde à vue de l’individu.

Le chauffard a tenté de s’expliquer, évoquant une petite soirée animée. Côté document administratif, il a confié manquer de temps pour se mettre en conformité avec la législation, en raison d’une charge de travail trop importante. Un argument qui n’a pas suffi à convaincre le parquet.

À l’issue de sa garde à vue, ce quadragénaire a été remis en liberté avec une convocation devant la justice dans le cadre d’une CRPC-COPJ. Il devra ainsi répondre de plusieurs infractions telles que refus de se soumettre aux vérifications, conduite sans permis, défaut d’assurance et exhibition sexuelle. Des analyses sont également en cours pour déterminer une éventuelle consommation de stupéfiants.