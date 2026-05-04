«J'entendais le bureau cogner contre le mur» : une infirmière licenciée pour avoir eu des relations sexuelles à l'hôpital

Au Royaume-Uni, une infirmière a été licenciée de son hôpital après avoir été surprise par une de ses collègues en plein acte sexuel.

Kate S., infirmière spécialiste en santé mentale, a été licenciée de l’hôpital Glanrhyd de Bridgend (Royaume-Uni). L’employée assurait une mission d’intérim en tant que responsable d’unités de soins, dans un centre de réadaptation sécurisé réservé aux hommes.

Selon les informations du Mirror, cette unité nommée Rowan accueillait par ailleurs un grand nombre de patients. Et dans les couloirs de cet hôpital résonnaient les gémissements de Kate S. comme l’a confié l’une de ses collègues qui l’a dénoncée à sa direction :

"J’entendais le bureau cogner contre le mur et je les entendais tous deux faire du bruit"

Crédit photo : iStock

Devant ces multiples accusations, Kate S. a admis avoir "entretenu une relation sans lendemain avec un collègue qui travaillait alors comme infirmier de garde 2 dans le service", mais a nié toute relation sexuelle, affirmant que la collègue qui l’a dénoncée "inventait des histoires".

Un passif problématique au sein de l'hôpital

La suite après cette vidéo

Selon le média gallois Wales Online, elle aurait cependant eu des relations à trois reprises entre mars 2021 et janvier 2022. Arrangeant son emploi du temps pour travailler le plus souvent possible avec ce collègue, l’infirmière se serait cachée avec lui à plusieurs reprises dans une salle alors que tous les patients dormaient.

Crédit photo : iStock

Au-delà de ces relations, l’infirmière avait déjà été épinglée pour d’autres problèmes. Elle se serait présentée à un poste qui ne lui était pas attribué juste pour travailler avec ledit collègue. Aussi, pendant qu’elle était infirmière, elle aurait refusé d’examiner un patient présentant une éruption cutanée. Elle aurait enfin critiqué le travail administratif de ses collègues en affirmant que l’un d’eux était un "fainéant".

S’ajoutent à tous ces reproches d’autres entorses au règlement intérieur de l’établissement hospitalier qu’elle fréquentait. Elle a été licenciée pour faute grave et a été radiée du registre des infirmières alors qu’elle ne s’était même pas présentée à l’audience d’aptitude à exercer du Conseil des infirmières et sages-femmes (NMC).

Crédit photo : iStock

Alisa Newman, la présidente du comité de discipline de l’établissement, a déclaré que cette radiation était nécessaire pour souligner l’importance de maintenir la confiance du public dans la profession et pour envoyer au public et à la profession un message clair sur la norme de comportement requise d’une infirmière.