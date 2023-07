Ce Japonais, qui a dépensé 21 000 euros pour devenir un loup, ne se sent plus humain

Au Pays du Soleil Levant, un homme qui a dépensé plus de 21 000 euros pour devenir un loup ne se considère plus comme un être humain.

Souvenez-vous ! Le 26 janvier, nous vous racontions l’histoire de Toru Ueda, un ingénieur japonais qui a pris une décision radicale pour s’affranchir de la pression sociale et se sentir mieux dans sa vie.

Celui qui réside à Tokyo a réalisé son rêve en se transformant en loup. Pour ce faire, ce dernier a dépensé trois millions de yens (plus de 21 000 euros) pour acheter un costume de loup ultra réaliste.

Le déguisement a été confectionné sur mesure par la société Zeppet spécialiste des costumes de cinéma. Au total, il a fallu 50 jours à l’entreprise pour fabriquer cette création plus vraie que nature.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cet amoureux des animaux âgé de 32 ans adore son costume qui lui permet de marcher debout.

«Le costume ressemble exactement à ce que j’avais imaginé», avait confié à l’époque Toru Ueda au média britannique The Times. «Quand je porte mon costume, je ne sens plus du tout humain. Quand je me regarde dans le miroir, je vois un loup et c’est très émouvant», avait-il confié au média britannique The Times.

L’ingénieur ne fait qu’un avec son animal préféré

Lorsque Toru Ueda enfile son costume de loup à la maison, ce dernier ne se considère plus comme un être humain : «Lorsque je porte mon costume, j’ai l’impression de ne plus être humain».

À noter que son costume est réservé pour sa vie privée. Cette espèce de «seconde peau animale» lui permet d’oublier ses problèmes et autres soucis du quotidien : «Je me suis libéré des relations humaines. De tous les problèmes relatifs au travail et à d’autres choses, je peux tout oublier».

Toujours selon ses dires, le fait de se glisser dans le costume de son animal totem est une expérience très forte pour lui. Son histoire rappelle celle de Toco, un Japonais qui a déboursé 14 000 euros pour devenir un chien.