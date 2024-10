«Je le mérite»

Queen Alexis, une Britannique, gagne sa vie d’une façon surprenante : elle vide les comptes bancaires des hommes. Explications.

En Angleterre, une jeune femme a adopté un mode de vie luxueux après avoir changé de métier. Il y a quatre ans, Queen Alexis est devenue une dominatrice financière.

Aussi appelée «findom», cette pratique est une branche du BDSM dans laquelle une personne soumise donne des cadeaux ou de l’argent à une personne dominante.

Ce travail inhabituel permet à Queen Alexis de gagner des milliers de livres sterling chaque mois, simplement en demandant de l’argent à ses «esclaves».

Au cours de ces quatre dernières années, la jolie rousse s’est fait offrir une Mercedes, plusieurs sacs Louis Vuitton, des chaussures et des vêtements de marque, des courses et même des vacances.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’un de ses «soumis» n’a pas hésité à lui verser la somme de 15 000 livres sterling (environ 17 931 euros) en deux mois.

Crédit Photo : Queen Alexis

Alexis a grandi avec l’idée que les hommes devaient subvenir aux besoins de la famille. Le hic ? Elle ne souhaitait pas sortir avec des hommes riches. Pour gagner sa vie, la jeune femme s’est donc tournée vers le findom.

« Un jour, j’ai trouvé sur Youtube une vidéo d’une fille qui parlait de vendre des photos de ses pieds en ligne, et c’est là que tout a basculé pour moi. Le jour même, j’ai vendu des photos de mes pieds et j’ai gagné de l’argent », explique la Britannique auprès du Daily Star.

Avant d’ajouter :

Crédit Photo : Queen Alexis

Selon ses dires, certains de ses abonnés lui envoient de l’argent sans rien attendre en retour.

«Un jour, un type m'a envoyé un message pour me demander s'il pouvait m'envoyer de l'argent. Je lui ai demandé ce qu'il voulait en échange et il n'a rien dit... J'ai été très surprise. Il voulait juste mon mode de paiement et c'est tout (…) Il m'a envoyé quelques centaines de livres au total, et tout ce que j'ai eu à faire, c'est de lui en demander plus. Il m'a même remercié d'avoir pris son argent», se souvient la Britannique.