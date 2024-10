« Je me suis trompé de RIB » : un couple condamné à payer deux fois sa maison après une erreur du promoteur

En Charente-Maritime, un jeune couple vit une situation dramatique. À cause d’une erreur de son promoteur, il se retrouve endetté de 70 000 euros et risque de perdre tous ses biens.

Quand on arrive à l'âge adulte, nous sommes nombreux à vouloir faire construire une maison. Certains couples n'hésitent pas à faire construire à l'étranger, comme à Bali, pour vivre leur rêve. Quand on fait construire, on doit faire confiance aux personnes qui font les travaux. Mais si elles font des erreurs, on ne peut pas revenir en arrière. C'est le cas d'un couple qui a vu la maison de ses rêves s'effondrer suite à une erreur du constructeur, et c'est également ce qu'ont vécu Emilie et Florian, un jeune couple qui a fait construire une maison à La Jarne, près de La Rochelle, en Charente-Maritime.

En 2021, cinq jours avant la remise des clés, le couple a reçu un mail de la part de la société de construction lui demandant le paiement de la facture finale de la maison, d'un montant de 176 000 euros.

“On nous dit qu’il va falloir régler le dernier solde de la maison. Elle nous envoie une lettre de la copie de convocation, la facture de la maison, l’appel de fonds et un RIB”, a expliqué Florian à France 3.

Une grave erreur

Le couple a envoyé l’argent demandé mais problème : la société de construction s’est trompée de RIB. Ce dernier appartenait à un artisan qui travaillait pour le constructeur mais qui n’était jamais intervenu sur le chantier du jeune couple. Après avoir reçu l'argent, l'artisan en a dépensé une partie et il n'a pu rembourser que 106 000 euros sur les 176 000 de départ, laissant une dette au couple.

“La personne en charge de notre dossier au sein de la société de construction m’appelle et me dit : “J’ai fait la plus grosse erreur de ma carrière, je me suis trompé de RIB”. Au début, on a pris cela à la légère, puisque l’on pensait que la société à qui l’on avait versé l’argent allait nous le rendre. Sauf que cette personne n’a pas rendu l’argent et a dépensé plus de 70 000 euros. Il n’a donc pas pu rendre la totalité de la somme : il manque 70 509,82 euros pour être précis”, a confié Florian.

Une dette de 70 000 euros

De son côté, le constructeur a vu que l’intégralité de la somme n’avait pas été payée et a décidé de porter plainte contre l’artisan et le couple. Depuis, Florian et Emilie vivent dans le stress. À cause de l’erreur de leur promoteur, ils sont endettés à plus de 70 000 euros. Une somme qu’ils doivent donner au constructeur et qu’ils n’ont pas pu se faire rembourser, puisque l’artisan a disparu sans laisser de trace.

“C’est plus de trois ans de stress, de procédure, à mal dormir, à ne pas manger, à penser à cela tout le temps. Dans un mois, on sera saisi de 70 000 euros. Comme on ne les a pas, ils prendront sur nos salaires, les voitures puis éventuellement la maison. Cela fait trois ans que l’on ne vit plus et avec ce nouvel épisode, on vit encore moins”, ont-ils confié.

Malheureusement, le tribunal de La Rochelle donne raison à la société de construction, qui doit être payée pour les travaux effectués. Face à cette situation, la seule solution de Florian et Emilie est de faire appel. Mais pour cela, ils doivent récolter des fonds pour leur permettre de payer les frais d’avocat. Pour obtenir de l’aide, ils ont ouvert une cagnotte en ligne pour, ils l’espèrent, se sortir de cette situation dramatique. Plus de 100 personnes y ont déjà contribué.