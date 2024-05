Avec seulement 132 000 €, ce couple fait construire une maison de rêve à Bali pour pouvoir partir à la retraite à... 40 ans

En faisant construire une villa à Bali, ce jeune couple gagne un revenu supplémentaire qui pourrait lui permettre de partir en retraite anticipée, tout en profitant d’une maison secondaire à l’étranger.

Rory et Casey Jones sont un jeune couple originaire de Tasmanie, en Australie. Pour profiter au maximum de la vie, ces deux trentenaires ont un rêve : partir en retraite anticipée à 40 ans. Pour cela, ils ont essayé de mettre de l’argent en bourse pendant des années, en vain. Finalement, ils ont eu une idée qui a tout changé.

Rory et Casey ont décidé d’investir dans l’immobilier en faisant construire une maison à l’étranger. Ils ont cherché à construire dans plusieurs pays comme la Thaïlande, les Philppines et le Portugal. Finalement, ils ont opté pour Bali car il s’agissait de l’endroit qui offrait un meilleur retour sur investissement, estimé à 15% par an (contre 5 à 10% dans les autres pays).

"Nous avons décidé que cela nous donnerait la possibilité de gagner un bon revenu, mais aussi un endroit où nous pourrions potentiellement prendre notre retraite, dans un pays moins cher que l’Australie", a expliqué Rory Jones.

Crédit photo : Airbnb

Ils construisent une villa à Bali

En 2022, le couple a pris son premier billet d’avion pour Bali. Rory et Casey ont exploré l’île pendant trois semaines avec des constructeurs pour mener à bien leur projet. Ils ont finalement opté pour un quartier paisible, mais en plein essor, dans la région de Bingin qui attire les touristes. Ils ont signé un bail de 30 ans renouvelable.

"Nous avons passé beaucoup de temps dans différentes zones pour nous assurer que nous aimions la région et que nous comprenions bien ce qu’elle offrait aux touristes. En dehors de cela, nous recherchions un endroit où nous pourrions prendre notre retraite. Le meilleur succès que nous avons eu a simplement été de publier sur les groupes Facebook locaux, pour dire que nous recherchions un terrain, et ensuite les gens nous contactaient et nous faisaient savoir ce qu’ils avaient de disponible. C’est un habitant qui nous a montré le terrain que nous avons fini par obtenir, il connaissait les propriétaires", a expliqué le couple.

Crédit photo : Airbnb

Rory et Casey ont ensuite pu construire leur maison. Ils ont bâti une villa de deux étages sur un terrain de 306 mètres carrés, comportant deux chambres et deux salles de bain. Au total, la construction de leur maison leur a coûté 2,287 milliards de roupies indonésiennes, soit environ 132 618 euros. Le seul problème que le couple a rencontré pour bâtir sa demeure a été la saison des pluies, qui a retardé le projet de quelques semaines.

Une retraite à 40 ans ?

Finalement, le couple a réussi à construire sa maison à Bali. Il est désormais possible de la louer sur Airbnb au prix de 762 roupies indonésiennes pour deux nuits, soit 522 euros. De cette façon, le couple espère pouvoir prendre sa retraite dans les cinq ou six prochaines années.

Crédit photo : Airbnb

"Nous travaillons dur pour économiser et investir autant d’argent que possible, dans l’espoir d’arriver au point où nous pourrons prendre notre retraite au début de la quarantaine. Mais les projets peuvent aussi changer ! Ce serait génial de prendre sa retraite à Bali, mais je veux dire aussi que nous resterons peut-être en Australie, qui sait ? C’est encore loin", a expliqué Rory Jones.

À l’avenir, le couple ne compte pas s’arrêter là puisqu’il a prévu de construire d’autres immeubles de placement à Bali, afin d'augmenter ses revenus.