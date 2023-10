“Les hommes ont peur de m'approcher” : cette mannequin confie qu'elle n'a pas fait l'amour depuis deux ans à cause de sa beauté

Mannequin suédoise âgée de 37 ans, Amber “Sweetheart” Johanssen est toujours célibataire. Elle estime qu’elle est tellement belle que les hommes sont trop intimidés pour l’approcher ou ne la prennent pas au sérieux.

Pour être beau, ou belle, il faut souffrir ! Mais la beauté peut aussi avoir ses inconvénients si on en croit Amber “Sweetheart” Johanssen. Cette mannequin suédoise, âgée de 37 ans, est une femme aux formes plantureuse suivie par plus de 500 000 abonnés sur Instagram.

Forcément sollicitée par beaucoup d’hommes, elle n’a pourtant toujours pas trouvé l’amour. Pire encore, elle n’a pas fait l’amour depuis deux ans ! Et selon elle, la raison de ce désert sexuel réside dans sa beauté et son succès qui effraient les hommes.

“Je ne suis pas célibataire par choix, je ne trouve pas le bon homme. Je n’ai pas eu de rendez-vous amoureux, ni fait l’amour, depuis deux ans. Ma libido reste toujours forte… Je me masturbe tous les jours”, confie la jeune femme.

Gagnant plus de 50 000 euros par mois grâce à ses photographies, elle pense que son exposition médiatique et sa beauté intimident les hommes. Selon elle, ces mêmes hommes seraient généralement embarrassés d’être vus en sa compagnie, ne la prenant pas au sérieux : “Mon travail empiète sur ma vie amoureuse et sexuelle. La dernière fois, j’ai essayé d’organiser un rendez-vous, le mec a annulé à la dernière minute. Je pense sincèrement qu’il était intimidé par mon succès et ma beauté”.

Cette mannequin toujours cherche l’homme de sa vie !

Pourtant, elle suscite beaucoup l’attention masculine sur les réseaux sociaux. Beaucoup rêvent de la rencontrer, mais se rétractent, trop surpris que leur rêve puisse devenir réalité : “Les hommes m’ont dit qu’ils ne me prenaient pas au sérieux et qu’ils seraient embarassés d’être avec moi. J’ai essayé les appli de rencontre, mais les mecs doivent penser que c’est un faux compte ou alors ils trouvent mes contenus sexy sur Instagram avant le rendez-vous, et ça rend le tout très bizarre”.

Amber pense également que la plupart des hommes ne pensent qu’à passer une nuit torride avec elle plutôt que de vraiment s’intéresser à sa personnalité. L’inconvénient d’avoir un physique à tomber !

Malgré ses déconvenues, Amber ne baisse pas les bras et espère toujours rencontrer l’homme de sa vie. D’ailleurs, elle n'hésite pas à faire quelques appels du pied sur ses vidéos Instagram.

La mannequin a confié qu’elle cherchait un partenaire britannique car les hommes suédois ne seraient pas assez chevaleresques et seraient trop radins : “Je cherche quelqu'un d’intelligent, de gentil, qui a de bonnes manières. En Suède, les hommes veulent partager l’addition et je déteste ça, surtout lors du premier rendez-vous. Je n’ai pas de problèmes à payer, mais c’est une question de principe. J’adore les Britanniques, j’adore leur accent”.

Avec son témoignage relayé en masse dans les médias britanniques, son annonce risque bien de faire des émules. Au moins, vous savez à quoi vous attendre puisque la demoiselle semble avoir quelques exigences.