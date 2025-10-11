L'évacuation spectaculaire par hélicoptère d'un septuagénaire blessé au sommet de l'Arc de Triomphe

Dans la soirée du vendredi 10 octobre, une scène spectaculaire s’est déroulée dans le ciel parisien, quand un hélicoptère a dû intervenir pour évacuer un homme grièvement blessé au sommet de l’Arc de Triomphe.

Les Parisiens et les touristes de passage ont dû se croire en pleine scène de film d’action, ce vendredi 10 octobre aux alentours de 19h.

Durant de longues minutes, un hélicoptère des sapeurs-pompiers de Paris a volé en stationnaire au-dessus de l’Arc de Triomphe, situé sur la place Charles-de-Gaulle, au bout des Champs-Élysées. Ils intervenaient pour évacuer un septuagénaire grièvement blessé après avoir chuté sur la terrasse du monument.

Évacuation par hélicoptère et transport vers ⁦@APHP, hier soir, d’un visiteur blessé qui ne pouvait être transféré par les escaliers ⁦@ArcDeTriomphe⁩. Communication permanente entre comité ⁦@AvChampsElysees⁩ et l’administrateur ⁦@leCMN⁩. #SafeAndSecure. pic.twitter.com/l5Dy3SwFrZ — Marc-Antoine JAMET (@MA_Jamet) October 11, 2025

Selon les pompiers, cités par Le Parisien, un homme aurait fait une chute de toute sa hauteur alors qu’il se trouvait au sommet du monument emblématique de la place de l’Étoile. Sérieusement blessé, il était dans l’incapacité de redescendre par ses propres moyens.

Le septuagénaire hors de danger

Son état exigeant une prise en charge horizontale, toute évacuation par les escaliers s’est révélée impossible en raison de la configuration du site. Les spécialistes du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux) ont d’abord tenté une extraction manuelle, avant de se résoudre à solliciter un hélicoptère de la sécurité civile.

🚨[#Intervention] Hier soir, les pompiers de Paris sont intervenus pour secourir une personne blessée en haut de l'Arc de Triomphe.



🚒Rapidement prise en charge, son état nécessite une évacuation horizontale. Le GRIMP est appelé en renfort, ainsi que le dragon 75.



🚁La… pic.twitter.com/57JJFg4VtP — PompiersParis (@PompiersParis) October 11, 2025

L’évacuation, qui a permis des images peu communes devenues virales sur les réseaux sociaux, s’est « bien passée », assurent les pompiers. L’homme, grièvement blessé, mais conscient, a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé, selon les secours.