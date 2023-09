Le Japonais qui a dépensé 14 000 euros pour devenir un chien cherche désormais une compagne

Après s’être fait des amis canins, avoir donné sa première interview et s’être fait promener en laisse, l’homme qui a dépensé une fortune pour devenir un chien cherche désormais l’amour.

Souvenez-vous : il y a quelques semaines, on vous parlait de ce Japonais qui a dépensé 14 000 euros pour devenir un chien. Avec cet argent, il s’est créé un costume sur-mesure de colley qui lui permet de rentrer dans la peau de son animal préféré.

Depuis sa transformation, cet homme a vécu plusieurs étapes de la vie d’un chien : il s’est fait promener en laisse, a rencontré d’autres chiens, et en a profité pour donner sa première interview.

S’il a choisi de se déguiser en colley, c’est avant tout parce qu’il s’agit d’un grand chien et que le costume devait être assez grand pour convenir à la taille d’un humain. En plus de cela, il s’agit de la race préférée du Japonais.

Il cherche l’amour

L’homme-chien souhaite désormais franchir une nouvelle étape dans sa vie puisqu’il cherche une compagne. Plus particulièrement, le Japonais affirme chercher un “therian”, une personne qui se sent autre chose qu’un humain. L’homme aimerait ainsi trouver une femme qui aurait, tout comme lui, son propre déguisement de chien et avec laquelle il pourrait vivre une histoire d’amour.

“Je pense que ce serait génial de rencontrer quelqu’un comme ça”, a-t-il déclaré.

Avec le temps, le Japonais pourrait donc ne plus être le seul à se déguiser en chien. Affaire à suivre…