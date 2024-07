Ce bar vous offre une bière gratuite en échange de mégots de cigarette

Les mégots de cigarette continuent de joncher les plages françaises. Pour y remédier, ces restaurateurs ont eu une idée alléchante.

Sur les plages, on continue de voir des mégots de cigarette enterrés dans le sable. Bien que cette pratique soit désormais interdite par la loi et passible d’une amende de 750 euros, de nombreux fumeurs continuent d’abandonner leurs mégots sur la voie publique. Près du littoral, ce geste contribue à la pollution des plages et des océans.

C’est le cas à Yport, près d'Étretat, en Normandie. Sur la plage de la ville, les mégots jonchent le sol parmi les galets. Un phénomène qu’ont remarqué Faïda Belaïd et Benoît Argentin, les propriétaires du restaurant La Falaise.

“C’est une catastrophe ! Les gens fument et jettent leurs mégots par terre. L’autre jour, on a vu un van garé sur le parking, ils ont jeté le contenu de leur cendrier alors qu’il y avait une poubelle à quelques mètres ! Sans parler du lendemain du 14 août, après le feu d’artifice et le concert… Un mégot pollue 500 litres d’eau et met 12 ans à se dégrader. On a eu pas mal de drapeaux violets ces dernières années, ce qui signifie pollution de l’eau et qu’on ne peut pas se baigner. Ça fait réfléchir”, a indiqué Faïza Belaïd à France 3.

Crédit photo : iStock

Pour lutter contre ce fléau, les deux restaurateurs ont eu une idée alléchante qui devrait convaincre leurs clients.

Une boisson gratuite

Le principe est simple : pour un gobelet rempli de mégots ramassés, une boisson est offerte. Une paire de gants et des gobelets sont mis à disposition dans le restaurant et chaque personne qui rapporte un verre plein peut repartir avec une bière ou un soda.

“On avait vu ça aux informations dans une autre ville, ça nous a donné envie. À l’école de notre fille, ils font pas mal de choses autour de l’écologie. Nous aussi, on voulait lancer une initiative pour la planète”, a expliqué Faïza Belaïd.

En effet, cette idée est née dans un bar de plage à Barcelone, en 2019. Par la suite, plusieurs établissements français avaient repris l’idée avant de l’abandonner. Mais à La Falaise, cette initiative continue et porte ses fruits. Régulièrement, de nombreux enfants jouent le jeu et repartent avec des glaces et des sodas. Les mégots sont quant à eux stockés dans des conteneurs hermétiques avant d’être recyclés.