La photo de mariage tourne au désastre, la mariée finit à l'hôpital à cause de son mari

En Angleterre, un couple a vécu une drôle de cérémonie de mariage. Une heure seulement après s’être échangés leurs vœux, la séance de photos de mariage a coupé court à toute célébration lorsque le mari est monté sur le dos de sa nouvelle épouse.

Il y a parfois des mariages qui restent vraiment dans les mémoires. Notamment ceux où tout ne se passe pas comme prévu. Blake et Mary Greenwell peuvent en témoigner ! Surtout Mary, dont le corps a souffert lors de cette soirée supposée célébrer son union avec son compagnon.

Crédit photo : KennedyNews

Les mariés britanniques ont décidé de rendre publique, auprès du journal The Sun, cette anecdote de mariage cinq ans après les faits. En octobre 2019, Blake et Mary Greenwell se sont dits “oui” pour la vie. Après la solennelle cérémonie à la mairie, les mariés et les convives se sont rendus sur le lieu de la réception.

Pendant que le DJ s’installe, Blake et Mary décident d’aller prendre quelques photos dans un champ situé juste à côté. C’est alors que le bonheur des mariés va tourner court. Pour rire, Blake saute sur le dos de sa femme, qui est surprise de pouvoir le porter. Elle se penche alors vers l’avant, condamnant sa cheville qui cède sous le poids de son mari : “J’ai tout de suite compris que ma cheville était cassée, c’est comme si ça s’était passé au ralenti”, raconte Mary.

Crédit photo : KennedyNews / LasleyMedia

“Maintenant, je peux en rire”

Sa cheville se gonfle rapidement, ce qui contraint la mariée à partir à l’hôpital, évidemment conduite par son époux. Le verdict est sans appel : double fracture à la cheville. Le couple quitte le service des urgences aux alentours de 2 heures du matin.

Pendant que le couple était à l’hôpital, les convives sont restés au mariage afin de profiter du repas et de la musique. Cependant, l’absence des mariés avait considérablement plombé l’ambiance. Avec ce mariage totalement raté qui avait coûté 6 500 euros, Mary ne cache en avoir voulu longtemps à Blake de lui avoir brisé la cheville. Opérée, elle a reçu 12 vis et une plaque dans la cheville afin d’être remise sur pied.

Crédit photo : KennedyNews

Il leur a fallu cinq ans pour que ce désastre devienne une anecdote amusante aux yeux de Mary : “J’ai eu droit à quelques regards amusés aux urgences dans ma robe de mariée. Je m’en fichais de ma cheville cassée, j’étais plutôt contrariée par le fait que nous avions mis beaucoup de temps, d’argent et d’efforts pour organiser une cérémonie que nous avons ratée. À l’époque, j’étais vraiment contrariée mais maintenant, je peux en rire”.

Malgré cela, Mary et Blake ne se sont jamais séparés et se sont donnés le temps pour faire passer la pilule. L’essentiel est qu’ils sont toujours ensemble après cinq ans de mariage. Le couple prévoit d’organiser une nouvelle cérémonie afin d’enfin célébrer ce mariage avec ses invités.