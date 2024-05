Le célèbre scooter utilisé par François Hollande pour aller voir Julie Gayet en cachette vendu aux enchères pour... 20 500 euros

C’est “une partie de l’histoire de France” selon son nouveau propriétaire : le célèbre scooter de François Hollande, qu’il a utilisé pour rejoindre Julie Gayet en cachette, a été vendu aux enchères au prix de 20 500 euros.

Il est devenu célèbre malgré lui : l’ancien scooter de François Hollande a été vendu aux enchères. Souvenez-vous : en 2014, François Hollande a tenté de passer incognito pour rejoindre sa maîtresse Julie Gayet, avec qui il avait une liaison secrète, à bord d’un scooter. Après avoir été démasqué, l’ancien président de la République a finalement épousé l’actrice en 2022.

Ce scooter est donc devenu très célèbre pour cette histoire insolite. Il s’agit d’un 125 centimètres-cube qui compte déjà 34 000 kilomètres au compteur. À la base, ce véhicule ne vaudrait que 1 300 euros, mais il a été authentifié par François Hollande en personne, ce qui lui a donné de la valeur. Le scooter a été vendu une première fois à un couple du Loir-et-Cher qui ignorait que le véhicule avait appartenu au président. Ce n’est qu’en regardant la carte grise que le couple a remarqué que le précédent propriétaire était… le palais de l'Élysée. Ainsi, les détenteurs du scooter ont tenu à le faire authentifier par François Hollande en personne. Lors d’une séance de dédicace, ce dernier en a apporté la preuve par écrit en rédigeant ce mot : “À Patrick et Manola qui ont eu la chance d’enfourcher mon scooter pour mieux partager leur bonheur. Cordialement. Ce scooter est le bon. François Hollande.”

Crédit photo : Maxppp / Emma Delort

Le scooter vendu aux enchères

Le scooter de François Hollande a acquis une telle renommée qu’il a été vendu aux enchères ce dimanche 26 mai au château d’Artigny, à Montbazon, dans l’Indre-et-Loire. Le prix de départ du véhicule était fixé à 10 000 euros, mais les prix se sont envolés lors de cette vente insolite. Le scooter a finalement été vendu au prix de 20 500 euros et appartient désormais à Denis Breheret, propriétaire d’un musée de véhicules de collection.

“J’ai eu beaucoup de visiteurs qui me parlaient du fameux scooter de François Hollande. Ils me disaient : ‘Vous devriez l’avoir, ça nous ferait plaisir de le voir en vrai et de monter dessus.’ Je me suis laissé séduire. C’est une partie de l’histoire de France”, a-t-il affirmé.

Dorénavant, il sera possible de voir ce scooter de ses propres yeux puisqu’il sera exposé parmi les 120 véhicules de Denis Breheret, dans son musée de l’automobile nommé “Prestige et collection” situé à Jallais, en Maine-et-Loire.