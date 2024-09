Le nom improbable de cette ville lui cause de sérieux problèmes, elle décide de le changer

Une ville française a été contrainte de modifier son nom qui rendait impossible la vie quotidienne des habitants.

Dans la ville de Faux, c'est presque trop beau pour être vrai !

Après des années de galères administratives et autres problèmes de courriers non délivrés, la mairie de cette petite commune de Dordogne a enfin officialisé son changement de nom. À partir du 1er janvier 2025, Faux deviendra en effet Faux-sur-Périgord.

Un vrai soulagement pour les 661 habitants de la localité, qui ont dû composer pendant des années avec ce nom improbable et à l'origine de nombreux quiproquos.

Crédit photo : Wikimedia Commons

La ville de Faux, en Dordogne, va enfin changer de nom

Il faut dire qu'en plus de cette appellation pour le moins étonnante, qui s'écrit exactement comme l'adjectif, six autres villes françaises sont baptisées du même nom. Alors forcément, le quotidien des riverains s'en trouvait chamboulé. Avec cette modification, les choses devraient désormais être un peu plus simples.

« C'est parfait. C'est vrai que quand on regardait sur les GPS il y avait beaucoup de Faux. Parfois, quand on cherche sur une carte, on ne sait pas trop », explique une habitante, interrogée par nos confrères de France 3.

Crédit photo : Wikimedia Commons

D'autre part, la mention du département, dont la réputation n'est plus à démontrer, n'est pas pour déplaire aux locaux.

« Faux-en-Périgord, oui, c'est pas mal (...) Faux, c'était très bien, mais Faux-en-Périgord, vu que nous sommes en Périgord, je trouve que cela va très bien », abonde ainsi l'une des administrées.

Lancée à l'initiative du maire du village Alain Legal, cette procédure de changement de nom aura duré un an et a donc fini par aboutir. Outre cette modification, la municipalité a décidé de créer un nouveau logo pour l'occasion.

Une manière de tirer définitivement un trait sur les tracas du passé.