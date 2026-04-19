Une université fête son 60e anniversaire en battant le record du plus grand rassemblement de «dinosaures»

À l’occasion de ses 60 ans, une université canadienne a battu le record du monde du plus grand rassemblement de personnes déguisées en… dinosaures !
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Pour célébrer son 60e anniversaire, l’Université de Calgary, au Canada, s’est lancée un challenge pour le moins amusant : battre le record du monde du plus grand rassemblement de personnes déguisées en dinosaures.
Comme le rapporte People, l’établissement a relevé son pari haut la patte.
« Nous étions en train de crier et de nous prendre dans les bras. C’était incroyable », se souvient Verity Turpin, vice-rectrice de la faculté, au micro de la chaîne CBS.
Crédit Photo : Adrian Shellard for the University of Calgary
Record du monde de personnes déguisées en dinosaures
Cet événement a été organisé le samedi 11 avril, lors de la journée communautaire de l’université.
Au total, 682 personnes sont venues vêtues de costumes de créatures préhistoriques, parmi lesquels le T-rex était le plus représenté, dépassant ainsi le précédent record détenu par le Cox Science Center and Aquarium, en Floride.
« Le record était de 468. Nous l’avons battu », confie Verity Turpin.
Crédit Photo : Adrian Shellard for the University of Calgary
Selon ses dires, étudiants, professeurs, anciens élèves, donateurs et membres de la communauté se sont tous prêtés au jeu.
« Les gens sont arrivés dans de magnifiques combinaisons intégrales ou dans d’impressionnants costumes de dinosaures gonflables, où l’on ne distinguait presque rien de la personne à l’intérieur… à part les pieds », ajoute la vice-rectrice.
« C’est une occasion de marquer l’histoire »
Interrogée par le journal local Calgary Herald, Laura Wan, employée de l’université, raconte avoir participé à cette journée spéciale avec son chien Ollie.
« C’est une occasion de marquer l’histoire, c’est génial d’en faire partie. Et puis, j’avais aussi très envie de porter un costume complètement fou », a-t-elle expliqué.
Les participants se sont réunis devant la bibliothèque du campus pour attendre la venue d’un juge officiel de Guinness World Records, chargé de compter les « dinosaures » et d’annoncer le résultat.
Crédit Photo : Brent Calver / Postmedia Calgary
Tout au long du comptage, les personnes présentes ont dansé sur des chansons d’un groupe local, ainsi que sur « We Are the Champions » de Queen, dans une ambiance festive et joyeuse.
« Dès que les juges de Guinness World Records ont annoncé ‘six’, nous avons su que nous avions battu le record. Plus personne n’a écouté la suite : tout le monde criait et s’embrassait », indique Verity Turpin.
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