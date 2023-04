Ils dessinent le plus grand vélociraptor du monde avec leur GPS pour sensibiliser à la pratique du vélo

Le nouveau record du plus grand dessin GPS réalisé à vélo a été homologué par le Guinness World Record. Un groupe de cyclistes français est parvenu à représenter un gigantesque vélociraptor.

Cocorico ! Cinq cyclistes français ont inscrit leur nom dans le célèbre livre des records. Florent Arnaud, Maxime Brugère, Franck Delorme, Nicolas Meunier et Jean Roule ont parcouru 1025 kilomètres à vélo de façon à dessiner une piste géante en forme de dinosaure.

Pour se faire, le groupe de cyclistes a tracé un sentier qu’il a ensuite foulé durant 43 heures et 47 minutes à vélo afin de réaliser ce dessin géant. La prouesse a été reconnue par Strava, une application GPS de course et de conduite.

Le vélo « c'est bon pour la santé physique, la santé mentale, c'est pas cher »

Les cyclistes ont commencé et achevé leur tracé à Meilland, dans le département de l’Allier en Auvergne. Le groupe a aussi traversé plusieurs départements durant son périple de six jours : le Cher, la Saône-et-Loire, l’Indre, la Nièvre, la Creuse et le Puy-de-Dôme.

Outre l’aspect ludique que ce parcours procure, Maxime Brugère a déclaré que cette initiative présentait un but bien plus important et cher à leur cœur. « Les dinosaures sont la preuve que des espèces aussi fortes peuvent rapidement disparaître et c'est ce que nous vivons actuellement avec la sixième extinction de masse, raconte le jeune homme au site Cycling Weekly. Nous sommes les principaux coupables de cette crise environnementale, mais aussi ses principales victimes. Ainsi, l'avenir est entre nos mains et le vélo est l'un des meilleurs moyens de contribuer au changement ».

Ce vélociraptor n’est pas le premier coup d’essai de Maxime et ses amis. En 2020, le groupe de cyclistes avait effectué leur premier tracé représentant un Tyrannosaurus Rex de 200 km dans le département de la Loire.

De par cette initiative, le groupe espère promouvoir l’utilisation du vélo au quotidien : « La plupart d'entre nous sont des navetteurs quotidiens à vélo, soucieux de l'environnement, qui utilisent rarement une voiture. Nous utilisons nos vélos pour voyager aussi [...] Rouler à vélo au lieu d'utiliser une voiture n'a que des avantages. C'est bon pour la santé physique, la santé mentale, c'est pas cher, et ça évite la plupart des travaux routiers et des embouteillages ».