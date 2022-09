Elle interdit les enfants à son mariage et fait payer les parents qui ignorent sa consigne

Le forum Reddit est la plateforme maîtresse qui permet aux internautes de raconter des histoires qui leur sont arrivées et de demander à leurs congénères s’ils ont bien agi… ou pas. Une Américaine, fraîchement mariée, a raconté comment la présence d’enfants à son mariage avait brisé une amitié.

Ce devait être le plus beau jour de leur vie. Un couple d’Américains avait décidé de se faire plaisir pour leur mariage en louant un bel endroit pour l’occasion. Amis et familles étaient invités, à un petit détail près, les futurs mariés ont expressément stipulé que les enfants n’étaient pas invités.

Le couple n’a rien contre les enfants et cette décision, qui peut sembler radicale pour certains, a une explication. La location de la salle coûtait 250 dollars, soit 227 euros, par personne. À un prix aussi élevé, les mariés avaient donc décidé de ne pas y inclure les enfants des invités. Un bon moyen aussi d’éviter de nombreux ennuis. « Mon mari et moi avons été très clairs sur le fait que notre mariage serait sans enfants », précise la mariée sur Reddit.

Recevant alors des messages de désaccord en nombre, les mariés avaient finalement trouvé un compromis en engageant cinq baby-sitters pour les 25 à 30 enfants de couples qui ne pourraient faire autrement. Les parents du marié ont aussi accepté de loger tout ce petit monde dans leur demeure située à une demie-heure à peine de la fête.

Malgré toutes ces précautions, certains parents n’ont pas écouté la requête des mariés et en ont payé le prix.

Les enfants sont turbulents, la mariée envoie la facture aux parents

Le jour du mariage, trois couples et leurs neuf enfants se sont présentés à la fête. Les mariés ont fait une exception et l’ont vite regretté. Cris, pleurs, jets de nourriture, notamment sur la robe de la mariée, mauvais comportement, les enfants présents ont donné raison aux réticences des mariés. À tel point que la mariée a demandé à son époux de conduire les enfants auprès de leurs parents et de les inviter à partir de la fête.

Quelques jours après la soirée agitée, la mariée envoyait une lettre aux parents des enfants concernés pour leur rappeler qu’ils avaient accepté de payer les frais supplémentaires pour la salle. Alors que deux couples ont payé leur dû, s’excusant au passage du comportement turbulent de leurs enfants, le troisième couple dont les enfants étaient les plus capricieux, a refusé.

Ces derniers ont expliqué qu’ils avaient quitté la soirée avant l’arrivée du gâteau, raison pour laquelle ils refusaient de payer. « Au lieu de s’excuser, nous avons reçu un appel désagréable. Tout ce que j’ai dit, c’est qu’ils devaient s’estimer heureux que je ne leur envoie pas également la facture du pressing pour la robe », a fait savoir la mariée sur Reddit.

Les nouveaux époux ont décidé de couper les ponts avec eux : « Ils nous ont demandé si nous étions toujours en colère contre le fait qu’ils ne veuillent pas payer… Oui, nous le sommes toujours ! ». Dans les commentaires, les internautes ont largement pris position pour la mariée.