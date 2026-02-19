Des policiers interviennent dans une université et filment une scène de bizutage choquant

Les images de l’intervention ont fait le buzz sur les réseaux et dévoilent l’ampleur d’un bizutage géant.

Un bizutage interrompu par des policiers

Des policiers de l’Iowa ont assisté à un étrange spectacle. Ce jour de novembre 2024, ils sont intervenus dans une maison de la fraternité Alpha Delta Phi pour une alarme incendie. Sur place, tout semblait normal. Mais qu’elle n’a pas été leur surprise lorsqu’ils ont fait irruption dans le sous-sol.

Crédit photo :The CrimePiece/ Youtube

La chaîne Youtube The CrimePiece a partagé les images prises par les caméras corporelles des agents ce jour-là. Les policiers ont découvert 56 jeunes hommes debouts, les yeux bandés et torse nu. Ils étaient recouverts de substances blanches, brunes et jaunes. Les policiers ont rapidement compris qu’ils avaient à faire à un bizutage, pratique pourtant interdite par l’Université d’Iowa.

« Personne ne sait ce qui se passe »

Crédit photo : The CrimePiece/ Youtube

Face à cette situation, les policiers ont sommé les participants au bizutage de leur expliquer ce qu’il se passait avant de leur dire de quitter les lieux. Les policiers ont alors échangé longuement avec quelques membres de la fraternité sans toutefois récolter des informations utiles. Lassé de cette discussion qui tournait en rond, un policier a coupé court à l’échange et lancé :

« Ça suffit ! C'est la police. Ça suffit ! Qui est responsable ? On va commencer à nettoyer. Enlevez vos bandeaux ! »

Contre toute attente, les étudiants ne semblaient pas très enclins à déguerpir malgré les ordres des agents. « J'ai déjà donné plusieurs ordres d'évacuer la pièce, mais personne ne bouge. Visiblement, ils prennent ça très au sérieux », peut-on entendre dire un policier.

La conversation s’est poursuivie en dehors de la maison en compagnie du responsable de la fraternité. « Nous essayions de faire évacuer les lieux, mais d'après ce que j'ai compris, vous avez refusé », a déclaré un agent avant de s’agacer de la situation :

« De plus, nous avons constaté un bizutage et nous souhaitons interroger quelqu'un. Personne ne sait rien, personne ne connaît personne. Personne ne sait ce qui se passe. Un rapport sera établi. L'Université de l'Iowa en sera informée. »

En effet, la fraternité Alpha Delta Phi a été suspendue par l’université en mai 2025 et ce, pour quatre ans. Une personne a été arrêtée et inculpée avant que les charges ne soient abandonnées. La vidéo de cette intervention a fasciné les internautes. Moins de vingt-quatre heures après sa mise en ligne, elle cumule plus de 600 000 vues.