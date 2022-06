La mariée demande à sa demoiselle d'honneur de porter une robe blanche, puis l'accuse d'avoir ruiné son mariage, disant qu'il s'agissait d'un «test d'amitié»

Les mariages peuvent parfois être le lieu de discorde entre invités, voire entre mariés. C’est ce qui est arrivé à une jeune demoiselle d’honneur qui pensait faire plaisir à sa meilleure amie le jour de son mariage.

Une utilisatrice de Reddit, qui a souhaité garder l’anonymat sur le site de discussion, s’est exprimée sous le pseudonyme runawaymaidofhonor (soit demoiselle d’honneur en fuite). Dans une sous-section dédiée du site, appelée Am I the Asshole ? (« Suis-je le co**ard ?»), l’internaute a raconté une malheureuse histoire qui lui est arrivée pour avoir l’opinion des autres utilisateurs : a-t-elle commis une erreur en portant une robe blanche au mariage de son amie ?

La demoiselle d’honneur raconte dans sa publication avoir rencontré son amie Charlotte en août 2020 à l’université, aux États-Unis. Les deux jeunes étudiantes sont rapidement devenues amies raconte la demoiselle d’honneur et cette même année, Charlotte s’est fiancée à son compagnon de longue date. Durant l’année qui a suivi, la future mariée a ainsi méticuleusement préparé le jour tant attendu de son mariage, précise la demoiselle d’honneur :

« Je ne dirais pas qu'elle [Charlotte, ndlr] est obsessionnelle, mais ça a été INTENSE, et j'ai essayé de l'aider du mieux que je pouvais pour prendre des rendez-vous, gérer le stress, etc. Je lui ai aussi donné 250 $ [237,57€] pour aider à payer le mariage (sa famille ne peut que payer une partie), qui ne sont pas inclus dans le cadeau de mariage que j’allais lui offrir ».

L’internaute poursuit son histoire par un détail qui aura une grande importance par la suite :

« Un mois avant le mariage, j'essayais encore de décider exactement quoi porter. Je voulais quelque chose de sympa car Charlotte disait qu'elle aurait un photographe, un vidéaste et un peintre de mariage. Je savais que Charlotte avait une vision claire et précise pour son mariage et je voulais qu'elle contrôle autant que possible tous les détails de sa journée spéciale, alors je lui ai demandé quelle robe parmi les trois que j'avais sélectionné devrais-je porter ».

Une sélection de robes qui en dit long sur leur amitié…

Après avoir demandé l’avis de sa meilleure amie Charlotte, la demoiselle d’honneur raconte que la future mariée a préféré fouiller elle-même dans l’armoire et choisir parmi la vingtaine de robes. « Elle a fini par garder des robes que j’avais initialement choisies au départ, ainsi qu'une robe que j'avais pertinemment écartée car elle était blanche. C'était un mariage, après tout ».

« Elle m'a dit que les deux robes choisies par ses soins étaient ravissantes, mais qu'elle préférait la blanche. Je lui ai demandé si elle était sûre. Elle a dit ‘oui’ et a même choisi une paire de talons roses et blancs dans son placard pour aller avec ma robe. Je me suis dit qu’on avait enfin trouvé », pensait la demoiselle d’honneur.

Mais la pauvre jeune femme allait subir une humilation publique et la colère de sa ‘meilleure amie’.

Un fashion faux-pas au mariage

Le jour du mariage, comme convenu, la demoiselle d’honneur s’est présentée avec la robe et la paire d’escarpins choisis par la mariée. Mais la demoiselle d’honneur a eu la malheureuse surprise d’attirer les regards réprobateurs des invités.

« Charlotte avait l'air choquée de me voir, puis elle commença à virer au rouge. Elle m’a prise à part et a immédiatement commencé à me parler de la robe choisie pour son mariage. J’étais stupéfaite. Je lui ai demandé quel était le problème, parce que c’était ELLE qui avait choisi la robe. Elle m'a répondu que c'était un ‘test d'amitié’ et que si nous étions de vraies amies je n'aurais pas porté une robe blanche ou ses chaussures à son mariage ».

« J'ai commencé à rire parce que je pensais honnêtement que c'était une blague et elle m'a crié que j'avais ruiné son ‘putain de mariage’ et d’aller me ‘faire foutre’. Je lui ai carrément dit qu'elle était folle et je suis partie, ne voulant plus me battre et ne sachant pas comment gérer ce qui s'était passé. J’ai repris mon cadeau de mariage et je suis partie ».

La malheureuse demoiselle d’honneur ponctue son récit en indiquant que depuis ce terrible jour où elle a été humiliée et moquée par la mariée elle avait reçu un nombre incalculable de messages d’amis et de la famille lui disant à quel point elle avait été horrible de porter cette robe au mariage de son amie.

Dans une dernière mise à jour de sa publication, la demoiselle d’honneur a précisé que ce jour-là, la mariée portait… une robe bleue. Depuis la publication de son histoire, l’étudiante a reçu une vague massive de soutien par les internautes.