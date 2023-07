Jérémy et Élodie deviennent ringards, les prénoms des années 90 détrônés par Marcel et Pauline en 2022

Les prénoms les plus populaires en 1990 seraient-ils en train de devenir désuets ? Focus.

Quand la naissance d’un bébé approche, la question du ou des prénoms agite très souvent les parents, dont le choix aura – qu’on le veuille ou non – un impact durant toute la vie de l’enfant.

Voilà pourquoi les débats sont passionnés et parfois même houleux lorsqu’il s’agit de prénommer sa progéniture.

Personnalités historiques, héros de fiction, sportifs, aïeux etc.… les inspirations ne manquent pas, mais lesquelles reviennent le plus souvent ?

Les tendances de l’époque, par exemple, jusqu’où nous influencent-elles ?

Crédit photo : iStock

Les prénoms les plus populaires des années 1990 sont-ils toujours autant à la mode ?

Le Parisien nous apporte quelques éléments de réponse. En se basant sur les données de l’année écoulée fournies par l’Insee, nos confrères se sont en effet amusés à comparer les prénoms, en fonction des époques.

Et ces derniers ont fait quelques trouvailles assez cocasses, en découvrant notamment que certains prénoms, que l’on croyait désuets, pour ne pas dire archaïques, font peu à peu leur retour.

Saviez-vous par exemple qu’en 2022, il y a eu davantage de « Marcel » ou de « Robert » qui sont nés que de… « Jérémy ».

Ce prénom phare de la fin des années 1980 et du début des années 1990 n’aurait donc plus la cote, puisque seuls 12 garçons ont été baptisés de la sorte l’an dernier. Conséquence, le prénom « Jérémy » ne pointe qu’au 2310ème rang des prénoms les plus donnés par les parents. À titre de comparaison, il était à la 18ème place de ce classement en 1990. Une sacrée chute!

Même constat pour les « Kévin ». Personne ne vous dira le contraire, tous les enfants nés dans les années 1980 ont eu un « Kévin » dans leur classe, tant ce prénom s’était imposé comme l’un des plus tendances à cette époque.

Aujourd’hui, cette mode n’est plus qu’un lointain souvenir comme en atteste le peu de naissances avec ce prénom. Seulement 90 bébés ont été prénommés ainsi l’an dernier alors qu’ils étaient plus de 800 en 1990 et 1200 en 1996.

Crédit photo : iStock

Du coté des filles, ce sont les « Élodie » qui font les frais de ce renouvellement des tendances. Présent au 12ème rang des prénoms les plus donnés aux petites filles en 1990 avec plus de 300 naissances, il n’est aujourd’hui qu’un vestige d’un passé révolu. Seules 30 « Élodie » sont nées en 2022, c’est peu et c’est… peu de le dire.

Enfin, notons que Laura et Thomas - qui étaient jadis les prénoms les plus populaires en 1990 - ont considérablement baissé dans la hiérarchie, puisqu’ils ne se classent désormais qu’aux 188ème et 103ème rang.

Pour rappel, Gabriel et Jade restent en tête du classement des prénoms les plus donnés pour la deuxième année consécutive.