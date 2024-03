“On a la même passion des vaches” : quand le Salon de l'agriculture devient le lieu des rencontres amoureuses

Et si vous rencontriez votre âme soeur au Salon de l’agriculture ? Bien que le cadre ne se prête pas vraiment aux rencontres amoureuses, de nombreux couples se forment durant cet événement.

Cette année, le Salon de l’agriculture a lieu du samedi 24 février au dimanche 3 mars, à Paris. L’occasion pour des milliers de visiteurs de rencontrer les éleveurs, de goûter leurs produits et de faire des rencontres parmi les centaines d’exposants.

Et si vous rencontriez l’amour au milieu des bovins et des cocktails ? Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette idée n’est pas si impensable. Marianne, une exposante, a rencontré son petit-ami au Salon de l’agriculture il y a deux ans. Les deux amoureux étaient exposants et ils se sont vite trouvé des points communs.

“C’était le jour du concours Abondance, le mercredi à la journée des savoirs, on s’est rencontré à la fin et après on est allé boire un verre pour faire connaissance. On a la même passion des vaches, on a chacun notre ferme. Oui, j’ai rencontré l’amour de ma vie au salon de l’agriculture”, a expliqué fièrement Marianne.

Crédit photo : iStock

L’amour au Salon de l’agriculture

Une belle histoire d’amour qui est loin d’être rare. Si le cadre ne semble pas se prêter aux rencontres amoureuses, de nombreuses relations débutent au Salon de l’agriculture, selon les dires des exposants : “Je connais plein de couples qui se sont rencontrés ici, je ne compte vraiment pas repartir les mains vides !” ; “Avec les éleveurs qui dorment ici, on a déjà entendu dire qu’avec les soirées oui, les coups d’un soir ou les rencontres, ça arrive” ; “Vous avez vu le nombre de gens, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des moutons, il y a une alchimie ! Le soir on fait la fête, évidemment qu’on peut rencontrer l’amour au Salon.”

Ce week-end, n’hésitez donc pas à faire un tour au Salon de l’agriculture. Qui sait, vous pourriez rencontrer votre âme sœur...