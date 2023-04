Mythe ou réalité : peut-on vraiment être avalé par les sables mouvants ?

Les mythes sur les sables mouvants ont la vie dure. Mais il est important d’apporter quelques précisions. Les sables mouvants peuvent-ils nous vraiment avaler si facilement ? Éléments de réponse.



Crédit : Motortion/ iStock

Il peut être impressionnant, voire angoissant de se retrouver coincé dans des sables mouvants. Et dans ce cas, on a vite fait de se rappeler les nombreux films qui les présentent comme de véritables pièges dans lequel on finit toujours par succomber. Cependant, ces derniers ne peuvent en réalité pas engloutir le corps humain.

En marchant dans des sables mouvants, on peut s’embourber et s’engluer dans la matière. On se retrouve alors piégé. Pourquoi ? Parce que le sable mouvant est un mélange de sable, d’eau, de sel et d’argile. Ce drôle de mélange est hybride : mi-solide, mi-liquide.

C’est pour cela que notre corps - et même celui des animaux - s’enfonce.

La poussée d’Archimède fait remonter le corps

Crédit : Angelique Nijssen/ iStock

À partir du moment où une partie de notre corps, notre pied par exemple, entre en contact avec ce sable mouvant, les grains de sable de la matière vont tomber, tandis que l’eau va remonter. C’est cet effet qui fait que l’on s’enfonce dans les sables mouvants.

Et comme on le voit dans les fictions, plus on bouge, plus on s’enfonce dans les sables. Mais jusqu’à un certain point seulement. Grâce à la poussée d’Archimède, le corps va ensuite se mettre à remonter et à flotter, permettant ainsi à une partie du corps de rester à la surface.

Si on ne peut être englouti par les sables mouvants, il faut cependant garder à l’esprit que l’on peut en revanche y être piégé. En libérant son eau à la surface, le sable devient ainsi très dur et il est alors tout aussi difficile de libérer son pied de la matière.

Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, cette vidéo vous montre comment vous sortir des sables mouvants.