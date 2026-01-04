Plus de 400 chaussures datant du XIXème siècle s'échouent sur une plage, le mystère reste entier

Au Pays de Galles, une équipe de bénévoles qui nettoyait une plage a fait une étrange découverte : plus de 400 chaussures, datant du XIXème siècle, se sont échouées sur la plage. Les théories fusent alors que le mystère reste entier.

C’est un mystère qui en intrigue plus d'un au Royaume-Uni. Le 23 décembre dernier, la BBC rapportait une trouvaille insolite sur la plage d'Ogmore By Sea, dans le sud du Pays de Galles. Une équipe de bénévoles nettoyait la plage quand elle a trouvé des centaines de chaussures.

Ces chaussures en cuir noir, dont les semelles cloutées se détériorent, semblent dater de l'époque victorienne, qui s'étend pendant plus de la moitié du XIXe siècle (des années 1830 à 1901).

Au micro de la BBC, Emma Lamport, qui nettoyait la plage, a expliqué qu'en une semaine à peine, les bénévoles ont trouvé plus de 200 chaussures enfouies entre des rochers dans une seule partie de la plage.

Depuis, leur butin s'est agrandi, et compte plus de 400 chaussures. Si elle et son équipe menaient ce projet de nettoyage de la zone rocheuse depuis septembre, aucun d'entre eux ne s'attendait à une telle trouvaille.

"Nous n'avons aucune idée du temps que ces chaussures ont passé là"

L’origine de ces chaussures encore inconnue

Si la provenance de ces chaussures n'a pas encore été officialisée, plusieurs théories circulent. L'une d'entre elles, racontée par Emma Lamport et largement partagée sur les réseaux sociaux, repose sur le naufrage d'un navire italien qui serait entré en collision avec un îlot du coin (le rocher Tusker, uniquement visible à marée basse, connu pour les risques qu'il présente pour les bateaux) avant de couler.

Le navire aurait transporté une cargaison de chaussures, qui auraient été emportées par le courant, jusqu'à atterrir dans les rochers de la plage.

Selon Michael Roberts, chercheur à l'École des sciences océaniques de l'Université de Bangor interrogé par la BBC, il est possible que certaines épaves de l'époque victorienne commencent à se dégrader et à se décomposer, ce qui expliquerait l'apparition des chaussures.

Il souligne cependant ne pas avoir connaissance d'un naufrage de navire italien. Il y a quelques années, une première chaussure avait été trouvée sur cette plage, sans que cela n'attire particulièrement la curiosité des locaux.