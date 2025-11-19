Elle trouve un bébé abandonné dans une chasse d'eau moins de 24 heures après sa naissance

Capture d'écran montrant le nouveau-né coincé dans le réservoir des toilettes

Abandonné par ses parents moins de 24 heures après sa naissance, un nourrisson a été retrouvé sain et sauf dans une… chasse d’eau.

Une scène surréaliste s’est produite samedi 15 novembre dans un immeuble de bureaux à Bangkok (Thaïlande).

Une femme de ménage nettoyait le troisième étage lorsqu’elle a entendu les pleurs d’un bébé provenant des toilettes, rapporte le Daily Mail.

Ville de Bangkok Crédit Photo : iStock

Un bébé abandonné moins de 24 heures après sa naissance

L’employée a alors soulevé le couvercle du réservoir d’un WC. À sa plus grande surprise, une petite fille était coincée à l’intérieur. Fort heureusement, le nouveau-né était encore en vie.

Le nourrisson était nu et à moitié immergé dans l’eau. Résultat : ses mains étaient pâles et ses doigts étaient fripés.

Capture d'écran montrant le nouveau-né coincé dans le réservoir des toilettes Crédit Photo : ViralPress

Alertée par l’agente d’entretien, la police s’est précipitée sur les lieux dans le district de Lat Krabang, aux alentours de 11 heures (heure locale).

La fillette a été emmenée à l’hôpital Sirindhorn, où elle a subi des examens médicaux. Lors de sa prise en charge, la jeune patiente pesait environ 2,70 kilogrammes et était en bonne santé.

Capture d'écran montrant les secours prendre en charge le nouveau-néCrédit Photo : ViralPress

Le capitaine de police, Kritsada Saikhong, a déclaré que la fillette avait moins d’un jour lorsqu’elle a été retrouvée.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte pour retrouver les parents du nourrisson.

« Nous allons mener l'enquête pour trouver qui a laissé la petite fille dans les toilettes. Les agents vérifient les caméras de vidéosurveillance pour déterminer qui se trouvait dans le bâtiment et qui a utilisé les toilettes », a indiqué le policier.

Capture d'écran montrant les secours prendre en charge le nouveau-néCrédit Photo : ViralPress

Les auteurs des faits pourraient être poursuivis pour abandon d’enfant en vertu de l’article 306 du Code pénal thaïlandais. En cas de condamnation, ils risquent une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, une amende de 6 000 bahts (160 euros), ou les deux.

Dans une vidéo partagée par Newsflare, on aperçoit la petite fille enveloppée dans des couvertures, paisiblement allongée dans un berceau à l’hôpital.

Capture d'écran montrant la fillette à l'hôpitalCrédit Photo : ViralPress

Source : Daily Mail
