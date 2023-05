Pour l'été, une marque de couture propose des vêtements avec effet transpiration

L’été est bientôt là et les premières chaleurs se font déjà ressentir. Et qui dit chaleur dit aussi transpiration. Mais pas de panique puisqu’une marque de vêtements pourrait avoir la solution.

Crédit : LGN

Il ne s’agit pas d’un vêtement à matière absorbant la transpiration, mais plutôt… d’un effet de mode qui colle à la période estivale.

La marque de vêtement LGN, créée par le styliste Louis-Gabriel Nouchi (que vous avez peut-être vu dans la série Netflix Emily in Paris), a pris les devants. La maison de couture parisienne vient ainsi de sortir une gamme de vêtements avec effet transpiration.

Décomplexer les taches de transpiration sur les vêtements

Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, les sweats et t-shirts de LGN arborent une tâche plus foncée, rappelant les auréoles de transpiration, parcourant l’encolure et le torse devant et le dos derrière.

Une façon osée pour nous décomplexer de ces traces naturelles qui souvent nous embarrassent en public.

Si vous souhaitez éviter l’embarras et opter pour un effet mode, il y a un prix à payer, entre 195 et 325 euros pour ces vêtements fabriqués en Italie et au Portugal.

Crédit : LGN

Crédit : LGN

Crédit : LGN

Crédit : LGN

Crédit : LGN