Passionné de pêche, il se fait tatouer une règle géante sur la jambe pour mesurer ses prises

Le système D a parfois du bon. Sur le réseau social TikTok, la vidéo d’un pêcheur fait beaucoup réagir. L’homme utilise sa jambe pour mesurer les poissons qu’il pêche. Le pêcheur s’est fait tatouer des graduations, telle une grande règle, sur le flanc de sa jambe droite. Une méthode pratique pour toutes les têtes en l’air qui oublient leur mètre.

Capture d'écran TikTok @kuyyannunu

Cet homme n’aura plus à estimer à la louche la longueur des poissons qu’il vient de pêcher. Il a maintenant une règle de plusieurs centimètres inscrite à l’encre indélébile sur sa jambe.

Une internaute de TikTok, kuyyannunu, réagit aux vidéos de la plateforme pour ses 93 000 abonnés. Dans l’une d’entre elles, l’internaute découvre pour la première fois la vidéo du pêcheur. Face à l’ingéniosité du pêcheur pour mesurer ses prises, kuyyannunu avoue ne jamais avoir vu une chose pareille.

On y voit le pêcheur saisir sa prise, un poisson, avant de relever son short et de laisser apparaître une règle tatouée s’étalant de sa cheville à sa cuisse. L’homme place ensuite son poisson contre sa jambe afin de mesurer sa taille correctement et indique le chiffre « 25,5 », sans que l’unité (mètre ou pouce) ne soit précisée.

Une méthode de mesure qui sidère les internautes

Crédit: Serhii Sobolevskyi/ iStock

L’internaute n’a pas été la seule à être sidérée et amusée par cette méthode. 2,6 millions d’internautes ont visionné la vidéo et laissé de nombreux commentaires. La plupart saluent par exemple l’ingéniosité du pêcheur : « c’est le tatouage le plus pratique que j’aie jamais vu », s’exclame l’un d’eux.

D’autres internautes interpellent la TikTokeuse en indiquant qu’il s’agit d’un tatouage assez répandu chez les personnes qui exercent un travail manuel, y compris la pêche : « J’ai vu des gens qui fabriquent des vêtements se faire tatouer des règles sur leurs doigts et leurs poignets pour les aider à mesurer plus facilement », souligne encore un autre. « En tant que personne vivant dans une grande ville de pêche, c’est tellement commun. Je connais au moins 3 gars avec le même tatouage », a précisé un autre.