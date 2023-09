Ce couple dépense 7000€ et achète 13 faux bébés pour se préparer à devenir parent

Jess Ellis et son mari, un couple britannique résidant à Londres, a trouvé la solution pour s’entraîner à devenir parents. Explications.

Et si ce couple britannique avait trouvé la solution pour s’entraîner à la parentalité ? Jess Ellis et son mari, un couple résidant à Londres, ont eu l’étonnante idée d’acheter des faux bébés, sous forme de poupées, afin de s’entraîner à être parents. Une méthode quelque peu surprenante, on vous l’accorde. Au total, en trois ans, le couple a acheté près de 13 poupées.

“J'ai toujours aimé les bébés”

La raison qui a poussé la jeune femme de 27 ans à acheter ces faux bébés était la solitude. Comme le rapporte le média Mirror, Jess a commencé à acheter des poupées à 250£ soit environ 290€ en mai 2020, lors de la pandémie mondiale. Au fil des mois, elle a acheté de nombreux autres “nourrissons” et a commencé sa collection. Trois ans plus tard, elle en compte près de 13 et a dépensé près de 6000£ soit environ 7000€. Un passe-temps entièrement validé par son mari qui se serait montré : “incroyablement favorable”.

Alors que le couple rêve d’avoir un enfant un jour, Jess a partagé son désir lors d’une interview pour Mirror : “J'ai toujours aimé les bébés. Il y a quelque chose de très apaisant dans le fait de tenir un bébé dans ses bras.”

Elle a ajouté : "Être capable de tenir dans ses bras un enfant qui renaît est vraiment spécial. J'adore les regarder et oui, parfois, on peut regarder très vite et se tromper en pensant qu'ils sont réels. C'est très thérapeutique de les tenir, si vous êtes stressé ou anxieux, c'est très apaisant. D'une certaine manière, ils vous aident à vous préparer à devenir parent.”

La passionnée prend soin de ses “nouveaux-nés” et n’hésite pas à changer leur couche, les habiller et les cajoler. Une façon étonnante de s’entraîner. Alors, qu’en pensez-vous ?

