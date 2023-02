Ce couple est parent de six enfants, mais quatre d'entre eux... ne sont pas réels

À première vue, cette famille américaine ressemble à une famille typique : les parents et leurs six enfants. À un détail près, puisque quatre des six enfants sont en réalité des poupées.

Crédit : capture d'écran Youtube

Christina et Bill forment un couple épanoui avec leur famille nombreuse. Originaire du Texas, le couple est parents de six enfants et ne manque pas de s’attirer les insultes des internautes. Pourquoi ? Parce que parmi leurs six enfants, quatre sont des bébés reborn, des poupées plus vraies que nature pouvant coûter jusqu’à 10 000 dollars pièce.

« Nous les traitons comme si elles étaient vivantes. Il y a Noah, Chloé, qui me ressemble, Dax, qui est très calme, et ma favorite, Claire, la plus grande », explique Christina au média Truly.

Son mari Bill n’est pas en reste et ajoute « nous les aimons et les traitons comme des membres à part entière de notre famille ».

Cette particularité atypique de la famille texane fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, notamment Youtube, plateforme sur laquelle la famille détaille son quotidien sur sa chaîne.

« J’ai reçu des messages très méchants de personnes qui ne comprennent pas notre démarche »

Crédit : capture d'écran Youtube

Cette pratique assez incongrue a été déclenchée par une série de drames qui ont touché Christina. Il y a quelque temps, la mère de famille a perdu sa maman avant de faire une fausse couche. Deux accidents de la vie qui l’ont profondément marquée.

« Je ne savais pas comment gérer cette douleur. Je voulais simplement que mon bébé et ma maman soient là avec moi. Le seul moyen que j’ai trouvé pour surmonter tout cela, ce sont ces poupées. Je sais que ce sont des poupées et non de vrais bébés, mais je me comporte comme s’ils étaient réels », poursuit Christina pour Truly.

Bill, plutôt réticent au départ, s’est finalement pris au jeu : « Au départ, je pensais qu’avoir ces faux bébés, c’était un peu bizarre. Je ne comprenais pas vraiment. Mais maintenant, je les apprécie », reconnaît le père de famille.

Aussi étrange que cette situation puisse paraître aux yeux de beaucoup, elle convient parfaitement à Christina, Bill et leurs deux filles (réelles cette fois-ci) Grace, 4 ans, et Joy, 3 ans.

Bien qu’ils tentent d’expliquer leur quotidien insolite sur leur chaîne Youtube, les parents reçoivent des commentaires virulents des internautes. Ces derniers sont plus que sceptiques sur cette pratique, n'hésitant pas à user de termes violents pour qualifier la famille texane. « J’ai reçu des messages très méchants de personnes qui ne comprennent pas notre démarche. Ils disent que je suis folle et que je suis une mauvaise mère pour mes vrais enfants », regrette Christina. « Je sais que c’est un hobby étrange mais ça m’aide beaucoup. Maintenant, je sens que nous sommes au complet », se réjouit-elle.