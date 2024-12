Pourquoi le boutonnage des vêtements est-il inversé selon le sexe ?

Si vous êtes un fin observateur, vous avez sûrement remarqué que le boutonnage des vêtements est différent selon le genre auquel il est destiné. Un sens inversé qui trouve son origine dans les coutumes historiques.

Réputée dans le monde entier, la mode française a un impact considérable sur le style des vêtements conçus et la façon de s’habiller. Depuis des siècles, de nombreux petits détails ont vu le jour sur les vêtements qu’on ne remarque pas forcément au premier regard à l’instar du boutonnage.

En effet, si vous ne l’aviez pas encore remarqué, les boutons ne se situent pas du même côté entre un vêtement pour homme et un vêtement pour femme. Pour trouver une explication, il faut remonter aux origines du boutonnage.

Les boutons n’ont pas toujours fait partie des vêtements. En effet, il fut un temps où les vêtements pour femmes ne comportaient pas de boutons mais des lacets à l’image des corsets qui avaient pour but de mettre les formes en valeur. Chez les hommes, la fermeture éclair était le plus utilisée, notamment sur les pantalons, même si les boutons existaient déjà.

Crédit photo : iStock

On estime que l’invention du bouton remonte à la Rome antique et étaient utilisés seulement pour les manches des chemises. Puis, progressivement, ils ont commencé à s’intégrer sur les vêtements avec cette particularité : les boutons des hommes se trouvent à droite tandis que ceux des femmes se situent à gauche.

Des pratiques différentes entre les hommes et les femmes

Pourquoi une telle inversion ? On estime que la première bonne raison remonte au Moyen-Âge, une période historique où la distinction des classes était fortement présente. À cette époque, les femmes nobles de haut rang ne s’habillaient pas seules. Elles avaient recours à des servantes qui les habillaient de face et il était plus facile pour elles de boutonner les vêtements s’ils se trouvaient à gauche.

Par ailleurs, le besoin d'allaitement peut aussi expliquer pourquoi le boutonnage chez les femmes se fait de droite à gauche, puisque les femmes portent naturellement leur bébé à leur bras gauche. Il était donc plus facile pour elle de déboutonner leur vêtement au moment de l’allaitement.

Crédit photo : iStock

Dans ce cas-là, pourquoi les vêtements des hommes n’ont-ils pas de boutons sur la gauche ? Il semblerait qu’une tradition moyenâgeuse consistait à se boutonner, chez les hommes, de gauche à droite. Cette différence s’explique aussi par le fait que les chevaliers portaient leur épée à gauche et lorsqu’ils dégainaient leur épée, leur veste avait tendance à se déboutonner et le manche de l’épée risquait de se coincer, d’où le placement du boutonnage à droite.