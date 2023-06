Un homme aveugle raconte qu'il a été expulsé d'une salle de sport pour avoir... regardé une femme

Un influenceur, frappé de cécité, a récemment raconté sa pire expérience dans une salle de sport.

Les habitués des réseaux sociaux ont très certainement remarqué ces dernières semaines que de plus en plus de femmes se plaignaient de comportements déplacés de la part de certains hommes dans les salles de sport.

Remarques douteuses ou regards insistants, les griefs ne manquent pas et de nombreuses influenceuses fitness ainsi que des anonymes n’hésitent plus à dénoncer ces agissements, vidéos à l’appui.

En réaction, certains hommes habitués des salles ont fait part de leurs craintes en appelant ces femmes à ne pas les stigmatiser, mais aussi à ne pas sombrer dans la paranoïa en surinterprétant des situations.

En clair, ces derniers redoutent qu’on les accuse de tous les maux sur la base d’une simple intuition, avec le risque de provoquer des quiproquos lourds de conséquence.

Si ces craintes peuvent paraître exagérées au regard de ce que vivent certaines femmes, elles ne sont pas non plus dénuées de sens car une mauvaise interprétation peut vite faire dégénérer les choses.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Presque aveugle, il est pourtant mis à la porte d'une salle de sport car une femme l'accuse de l'avoir fixée

C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à un certain Toby Addison. Créateur de contenu, ce jeune britannique a en effet été prié de quitter une salle de sport parce qu’une femme l’accusait de la regarder avec insistance, alors qu’il est pratiquement… aveugle.

Né sans handicap, Toby a ainsi perdu 80% de sa vision à l’âge de 11 ans et n’en possède plus que 4% aujourd’hui. Il ne voit donc quasiment plus même s’il n’est pas considéré comme une personne aveugle puisque l’acuité visuelle de ces dernières doit être inférieure à 1/20.

Malgré son handicap, on l'a pourtant accusé de fixer une femme et de la mettre mal à l’aise. Une situation ubuesque qu’il a vécue à l’âge de 17 ans, comme il l’explique dans une émission de podcasts anglaise.

« Je ne sais pas vraiment où je regarde la plupart du temps, sauf si je parle à quelqu’un (...) Je regardais droit devant moi et, malheureusement il y avait une femme qui faisait des exercices. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, si c'était des squats ou autre chose, où vous êtes peut-être dans une position plus gênante et où vous ne voulez pas être regardé (…) Elle s'est approchée de moi, et je ne savais pas qu'elle me parlait au début parce que je ne faisais rien de mal. Je faisais juste mon propre truc (…) Elle m'a dit quelque chose du genre : ‘Pourquoi tu me regardes comme ça ? Arrête. Ne sois pas si effrayant’ », a-t-il ainsi raconté dans la séquence visible ci-dessous.

Toby Addison s'est alors immédiatement excusé auprès de cette femme, tout en lui expliquant qu’il s’agissait d’un malentendu car il était aveugle. Il lui a en outre montré sa canne pour prouver sa bonne foi. Mais celle-ci ne l’a pas cru et s’est plainte auprès de la sécurité qui a prié le jeune homme de prendre la porte.

Une expérience dégradante pour ne pas dire traumatisante que Toby Addison n’est pas près d’oublier.