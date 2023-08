Il emmène son cousin aveugle voir un match de foot au stade et lui décrit tout le match, la vidéo fait le tour du web

Mike est aveugle et passionné de foot. Pour qu’il puisse assister à un match depuis les tribunes d’un stade, son cousin n’a pas hésité à l’emmener supporter son équipe préférée en lui décrivant l'intégralité du match.

Assister à un match de foot est une expérience incroyable pour tous les amateurs de sport. En plus de soutenir leur équipe préférée, ils se mêlent à l’ambiance du stade, souvent très festive.

Un petit plaisir que les personnes aveugles et malvoyantes ne peuvent pas s’offrir, en raison de leur incapacité à voir le terrain. Ainsi, même les plus grands supporters ne peuvent pas profiter du match dans un stade… sauf s’ils ont quelqu’un sur qui compter.

Crédit photo : Liverpool FC

C’est le cas de Mike Kearney, un fervent supporter de l’équipe de Liverpool FC, qui est aveugle. Malgré son handicap, son cousin Stephen Garcia n’a pas hésité à l’emmener avec lui voir un match de foot au stade. Pour que Mike puisse suivre, Stephen lui a décrit l’intégralité du match depuis les tribunes.

Il décrit le match de foot à son cousin aveugle

La complicité des deux cousins a été filmée et la vidéo a été partagée par l’équipe de Liverpool sur YouTube. Sur les images, on peut voir Mike célébrer avec émotion le but de l’un de ses joueurs favoris, se mêlant à l’ambiance festive du stade.

“C’est juste notre routine, c’est ce que nous faisons. Je lui dis chaque coup de pied au but, chaque corner, chaque touche. Et évidemment, il sait quand nous marquons parce qu’il reçoit un gros câlin et profite de la fête”, a expliqué Stephen Garcia.

Lors d’un match, Stephen explique toujours à Mike quel joueur a marqué un but et comment l’action s’est déroulée. Les deux cousins se sont fait remarquer et leur histoire a tellement touché les professionnels du football que l’équipe de Liverpool les a invité à assister au dernier match de la saison. Mike et Stephen ont également été invités par Salah, la star de l’équipe, à son terrain d’entraînement. Il leur a offert des maillots signés et Mike et Stephen sont repartis enchantés.