Sa locataire ne paie plus son loyer depuis un an, il lui propose 2500 euros en échange de son départ

En Espagne, le propriétaire d’un appartement est confronté à une locataire qui ne paie plus son loyer. Pour l’encourager à quitter les lieux, il lui a proposé la somme de 2 500 euros.

Quand on est propriétaire, il existe un problème auquel on peut être confronté : les squatteurs. Il s’agit des personnes qui entrent dans votre domicile, légalement ou non, et qui refusent d’en partir. Malheureusement, la loi protège encore les squatteurs et il peut être difficile de les faire quitter votre maison.

Les conséquences de ces squats peuvent être dramatiques, comme l’ont vécu ces retraités qui ont récupéré leur maison squattée pendant 20 ans dans un état lamentable. Pour éviter cela, certains propriétaires à bout n’hésitent pas à employer la manière forte, comme cette femme qui a terrifié les squatteurs qui s’étaient installés chez elle.

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Une offre de 2 500 euros

Récemment, un autre propriétaire a eu une idée pour se débarrasser de sa locataire qui ne payait plus ses loyers depuis un an. Oscar Vinaza, propriétaire d’un appartement en bord de mer à Cadix, en Espagne, était coincé dans cette situation qui lui a déjà fait perdre 9 000 euros.

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Pour convaincre la femme de quitter l’appartement, le propriétaire lui a proposé 2 500 euros en échange de son départ.

“Je suis totalement impuissant”

Si l’idée paraissait bonne, la locataire a toutefois refusé l’offre.

“Je suis complètement impuissant. Cela ne devrait pas arriver. J’ai travaillé pendant 25 ans pour pouvoir acheter cet appartement. Maintenant, quelqu’un vous dit qu’il ne vous paiera pas demain, et c’est tout. Il n’y a personne pour vous protéger, aucune loi, rien. C’est inadmissible. Ma mère a fait une crise d’angoisse, et moi aussi récemment”, a confié Oscar au média espagnol 20 Minutos.

Sans autre solution, Oscar Vinaza a pris une autre décision radicale en campant pendant plusieurs jours devant l’immeuble occupé. Une mesure qui a peut-être porté ses fruits puisqu’un médiateur devrait se charger de la situation pour lui venir en aide.