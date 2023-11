Savez-vous où finissent vos bagages perdus ? Ce magasin les revend à prix bradés

Cette société américaine récupère le contenu des valises perdues dans les aéroports pour les revendre en seconde main. Le marché est fructueux et ne faiblit pas.

Ce n’est jamais agréable de perdre ses valises suite à une erreur des services aéroportuaires. Lorsqu’elles ne sont pas rendues à leurs propriétaires, elles sont stockées dans les aéroports. Une situation qui fait les affaires de ce magasin américain situé à Scottsboro, en Alabama.

Unclaimed Baggage (Les bagages non réclamés en français) est LE magasin de seconde main qui récupère les valises non réclamées dans les aéroports. Et quoi de mieux pour cela que d’implanter son magasin à trois heures de l'aéroport le plus fréquenté du monde ?

Depuis, Unclaimed Baggage s’est fait un nom. Chaque année, ce sont plus d’un million de visiteurs venus de 40 pays qui se pressent dans ce havre à prix réduits. Grâce à sa popularité, le magasin possède désormais ses propres produits, un café et un musée consacré aux objets retrouvés les plus incroyables, précise le site Géo.

Des contenus revendus à prix cassés en magasin

Bijoux de luxe, vêtements, sacs, accessoires, ordinateurs, fusils… Il y a de tout à Unclaimed Baggage pour un moindre coût. Un petit chanceux a pu se procurer un snowboard Burton en édition limitée pour 300 dollars alors que son prix est fixé à 2000 dollars. Depuis 42 ans, une vente spéciale dédiée au matériel de ski est même organisée et rencontre un franc succès.

Crédit photo : Unclaimed Baggage

Une autre fois, c’est une montre Rolex estimée à 64 000 dollars qui a trouvé un acquéreur pour 32 000 dollars. « Certaines choses sont uniques et ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs », raconte Michele Fowlkes, une acheteuse de produits de luxe, pour le Washington Post.

Unclaimed Baggage achète les valises non réclamées aux aéroports sans même savoir ce qu’il y a dedans. Cette situation sied aux compagnies aériennes car elle compense une partie des indemnisations qu’elles sont obligées de verser aux propriétaires en cas de valises perdues.

Crédit photo : Unclaimed Baggage

Si une partie des objets reçus sont jetés à la poubelle, recyclés ou donnés à des associations, le reste est mis en vente à Unclaimed Baggage. Selon une étude de la Société internationale de télécommunication aéronautique (SITA) parue en mai 2023, 26 millions de valises dans le monde ont été perdues, abîmées ou en retard en 2022. De quoi faire le bonheur de Unclaimed Baggage.