Selon une étude, écouter AC/DC pendant une opération améliorerait la vitesse et la précision des chirurgiens

Selon une étude réalisée par une université allemande, les chirurgiens qui écoutent de la musique pendant leurs opérations seraient plus rapides et plus précis.

L’Université de Heidelberg, en Allemagne, a réalisé une étude sur l’impact de la musique dans les salles d’opération. En effet, il arrive que certains chirurgiens décident d’écouter de la musique pendant qu’ils opèrent, afin de se détendre ou de se donner du courage. En réalisant cette étude, les chercheurs ont voulu démontrer qu’écouter de la musique pendant une opération peut avoir un impact positif sur le travail des chirurgiens.

Pour réaliser cette étude, un groupe de chirurgiens novices ont réalisé une laparoscopie (ouverture de l’abdomen dans le but d’accéder aux organes) tout en écoutant de la musique à différents volumes.

Les chirurgiens plus rapides et précis avec de la musique

Selon les résultats de l’étude, « les médecins étaient 50% plus rapides pour recoudre les blessures lorsque les succès des Beatles Hey Jude et Let it Be étaient joués en arrière-plan ». Cependant, si le volume de ces musiques était trop élevé, cette amélioration était estompée.

Lorsque les chirurgiens ont écouté les succès du groupe AC/DC comme TNT et Highway to Hell, « le temps nécessaire pour effectuer une coupe de précision est tombé de 236 secondes à 139 secondes ». Les chirurgiens étaient donc plus rapides, mais aussi plus précis. « Les médecins ont obtenu environ 5% d’amélioration aux tests de précision. »

Cette rapidité et cette précision étaient améliorées, notamment lorsque la musique d’AC/DC était jouée à un volume élevé. Selon les experts, ces résultats s’expliquent par le fait que la musique soit rythmée et entraînante, ce qui aide les chirurgiens à maintenir leur vitesse de performance. En écoutant de la musique, les professionnels de santé tremblent moins et sont plus attentifs. De plus, écouter de la musique aurait le pouvoir d’atténuer le stress, de relaxer les muscles, de réduire l’anxiété et de baisser la tension artérielle.