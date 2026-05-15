« Ses lèvres étaient bleues » : elle frôle la mort après avoir touché un simple scarabée lors d'une balade

Aux Etats-Unis, une mère de famille a frôlé la mort après avoir manipulé un insecte qu’elle trouvait beau. Victime d’une réaction allergique rarissime, elle a dû être prise en charge en urgence après avoir perdu connaissance.

C’est le genre de geste anodin qui peut tout faire basculer. Au début du mois de mai, une famille visitait le site historique de Fort Knox, dans le Maine. Antoinette Webb était accompagnée de ses jumeaux Ella et Jonah, âgés de 9 ans, lorsqu’elle s’est arrêtée pour observer un insecte magnifique.

Intriguée par ses couleurs, la quadragénaire décide de le prendre dans sa main, sans se douter que ce geste aurait pu lui être fatal, comme elle le confie à la chaîne locale WABI :

"Un magnifique scarabée vert baie que je n’avais jamais vu. Je l’ai pris dans ma main et j’ai dit : 'Waouh, tu es tellement beau'. Puis, quelques secondes plus tard, j’ai senti une brûlure dans tout le corps".

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Une réaction allergique extrême

Très rapidement après avoir touché le scarabée, son état se dégrade. Antoinette Webb parvient à rejoindre une boutique située sur le site avant de s’effondrer. Dean Martin, directeur exécutif de l’association Friends of Fort Knox et ancien médecin militaire, intervient immédiatement en attendant les secours :

"Elle s’est évanouie parce que ses voies respiratoires se refermaient. Elle avait les lèvres bleues et manquait d’air".

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Les employés ont administré un antihistaminique à la mère de famille avant l’arrivée de l’ambulance :

"Elle ne respirait plus. J’étais sur le point de devoir lui faire du bouche-à-bouche"

Transportée à l’hôpital, Antoinette Webb a reçu quatre injections d’épinéphrine pour stopper sa réaction allergique. Selon les médias locaux, elle aurait été victime d’une réaction allergique assez rare, provoquée par une cicindèle à six points, un coléoptère surnommé "scarabée tigre".

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Le lendemain, la mère de famille est retournée sur place avec ses enfants pour remercier les employés qui lui ont sauvé la vie.