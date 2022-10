Si votre partenaire ne vous écoute pas quand vous parlez, c'est une bonne chose selon la science

Vous avez souvent l’impression que votre partenaire ne vous écoute pas quand vous lui parlez ? Rassurez-vous, selon les scientifiques, il s’agirait d’une preuve d’amour. Vous n’êtes pas convaincus ? On vous explique.

Vous avez déjà eu cette impression désagréable de parler dans le vent ou de vous adressez à un mur lorsque vous parlez avec votre moitié ? D’après une étude menée par le William College, de l’Université de Chicago et du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), cette fâcheuse pratique de votre partenaire serait des plus rassurantes.

Selon les chercheurs, il s’agirait d’une marque d’amour. En fait, les auteurs de l’étude indiquent que c’est parce que votre partenaire vous connaît trop bien.

Votre partenaire ne vous écoute pas ? Un signe d’amour selon les scientifiques

Pour parvenir à cette conclusion qui fera bondir certains d’entre vous, les chercheurs ont réalisé un test auprès de plusieurs couples. Ces derniers, assis dos à dos, devaient interpréter les phrases ambigües de l’autre chacun leur tour.

Ensuite, chaque partenaire formait un nouveau binôme avec un ou une inconnu(e). Le même exercice était réalisé. Les résultats peuvent paraître surprenants car les inconnus comprenaient en fait mieux les phrases de leur binôme que les partenaires entre eux.

Ces résultats sont logiques selon les chercheurs. Ils expliquent que lorsque l’on parle à un interlocuteur que l’on connaît très bien, comme son ou sa partenaire, on s’attend à ce que ce dernier ou cette dernière nous comprenne d’emblée. On formulerait ainsi moins bien nos propos. Tandis que lorsque nous discutons avec un inconnu, nous aurions plutôt tendance à éclaircir nos propos pour nous faire mieux comprendre.

L’étude tente ainsi de montrer que si votre partenaire ne vous écoute pas, c’est qu’il vous connaît trop bien.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, tentez l’expérience la prochaine fois pour observer si les chercheurs ont vu juste.