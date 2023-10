Les personnes qui adorent des célébrités auraient des capacités cognitives inférieures

Et si le culte de la célébrité pouvait jouer un rôle sur nos capacités cognitives ? C’est ce qu’avancent des chercheurs. Explications.

Selon une récente étude, être fan d’une célébrité et y vouer un culte, serait synonyme de capacités cognitives inférieures. Non, ce n’est pas une blague, mais bien un constat obtenu par des chercheurs. Des recherches, publiées dans la revue BMC Psychology, affirment que le culte envers une célébrité est lié à de plus faibles capacités intellectuelles.

Quelle est votre relation avec les stars ?

Pour obtenir ce constat surprenant, les chercheurs ont fait appel à 1 763 adultes hongrois pour répondre à une enquête en ligne. Comme le précise le site IFL Science, cette étude comprenait : “une série de tests d’intelligence conçus pour évaluer deux aspects différents de la cognition”. Le premier évaluait “l'intelligence cristallisée” en testant le vocabulaire des participants, l’autre mesurait “l'intelligence fluide”, via un test composé de symboles numériques. Enfin, les participants ont rempli le test “Celebrity Attitude Scale”, afin de définir leur niveau d’obsession pour des stars.

Résultat ? Les participants dont l’intérêt pour les stars n’était que de discuter de la vie des célébrités avec des amis étaient classés dans la catégorie des fans de “divertissement social”. Le second niveau regroupait les personnes avec un intérêt plus important appelé “intense-personnel”. Enfin, le niveau d’obsession le plus élevé était “limite-pathologique”. Ces personnes se disaient prêtes à réaliser une tâche illégale si ces stars leur demandaient.



Crédit photo : iStock

L’étude indique également que les personnes avec des niveaux d’intelligence plus élevés seraient moins susceptibles de vouer un culte aux célébrités. La raison ? Leur grande capacité à reconnaître les “stratégies marketing derrière une personne célèbre”. Ça casse l’ambiance.

Le rapport précise que des recherches complémentaires seraient utiles afin d’établir un lien plus précis entre le culte d’une célébrité et une intelligence réduite.

Alors, qu’en pensez-vous ?