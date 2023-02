Son bébé est recouvert de poils, elle hésite à lui raser les bras et les jambes

Sur TikTok, une jeune maman a publié une vidéo de son bébé qui a une apparence peu commune, puisqu’il est recouvert de poils. Sur le réseau social, la mère a affirmé qu’elle hésitait à raser les bras et les jambes du nourrisson.

Bri Shelby est une femme américaine qui vient d’avoir un bébé. Récemment, elle a posté une vidéo sur TikTok qui est rapidement devenue virale. Sur les images, on peut voir le nourrisson avec une apparence peu commune : il est entièrement recouvert de poils, sur les bras, les jambes et le dos, et possède de longs cheveux.

Crédit photo : @blshelby

La vidéo publiée sur TikTok a été vue plus de 80 millions de fois et a attisé la curiosité des internautes, se demandant quelle pouvait être la cause d’une telle pilosité. Selon la mère du nourrisson, ce dernier aurait pris des médicaments contre l’hyperinsulinisme congénital, ce qui aurait accéléré la pousse de ses poils. L’hyperinsulinisme congénital est une maladie génétique qui provoque une sécrétion excessive ou incontrôlée d'insuline, ce qui peut engendrer des épisodes d'hypoglycémie et des séquelles neurologiques en l'absence de traitement.

Elle hésite à raser son enfant

Inquiétée par l’apparence de son fils, Bri a publié une vidéo pour demander conseil aux internautes : doit-elle raser les poils sur les bras et les jambes de son bébé ? La réponse ne s’est pas faite attendre, puisque la majorité des internautes ont répondu non.

Selon eux, raser le bébé pourrait lui provoquer des démangeaisons et un inconfort liés à la repousse des poils, et le rasage pourrait engendrer une infection. Enfin, il serait dangereux de raser un bébé, uniquement pour correspondre à des standards de beauté.

Finalement, la jeune maman a décidé d’écouter l’avis des internautes et ne rasera pas son enfant, en espérant pour ce dernier que ses poils disparaîtront quand il grandira.