« Quelque chose que je voulais faire depuis longtemps » : à 17 ans, il travaille dur et rembourse la totalité des dettes de sa mère

Du haut de ses 17 ans, un adolescent britannique a réuni suffisamment d’argent pour rembourser les dettes de sa mère.

Un acte plein de bonté.

Après avoir abandonné l’école, Aman Duggal, un adolescent anglais de 17 ans, s’est tourné vers le e-commerce. Cette activité lui a permis de générer des revenus considérables.

Le jeune homme a décidé d’utiliser une partie de cet argent pour aider une personne chère à son cœur : sa mère.

Crédit Photo : Aman Duggal / Instagram

À 17 ans, il rembourse les dettes de sa mère

Comme le rapportent plusieurs médias, dont La Dépêche, le Britannique a remboursé l’intégralité des dettes de sa génitrice.

Samedi 3 janvier 2026, Aman a publié une vidéo sur son compte Instagram, sur laquelle il annonce la bonne nouvelle à sa maman.

Sur ces images bouleversantes, l’ex-étudiant s’adresse à la femme qui compte le plus à ses yeux, et la remercie pour tout ce qu’elle a fait pour lui.

« Je t’aime, et c’est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es la personne la plus spéciale de ma vie (…) », explique-t-il.

De son côté, la mère de famille peine à contenir son émotion, et confie qu’elle l’aime aussi. Son fils lui tend alors une liasse de billets représentant 10 000 livres sterling (environ près de 11 500 euros).

Visiblement ému, il explique à sa maman que cette somme vise à rembourser leurs dettes. Son geste généreux ne s’arrête pas là puisque Aman Duggal va désormais régler toutes les factures du foyer. Mère et fils se prennent ensuite dans les bras, scellant ainsi cet accord.

Crédit Photo : Aman Duggal / Instagram

La toile émue par son geste

En légende de sa publication, qui a récolté plus de 600 000 likes, l’adolescent ne tarit pas d’éloges sur sa maman, pour laquelle il ressent une immense gratitude.

« Ma mère m’a tout donné et a tout fait pour moi, et je suis tellement heureux et fier de pouvoir enfin prendre soin d’elle », a-t-il écrit dans la description.

Avant d’ajouter :

« Les mots ne peuvent décrire ce sentiment. J'ai imaginé ce moment tant de fois, et il s'est finalement produit seulement un an après avoir commencé. Je suis incroyablement reconnaissant, et je remercie Dieu, ma mère et moi-même ».

Crédit Photo : Aman Duggal / Instagram

Dans la section commentaires, nombreux sont les internautes qui félicitent le jeune homme.

Une personne a commenté :

« Waouh, quelle belle vidéo ».

Une autre a écrit :

« Ça me motive à faire la même chose pour mes parents ».

Une troisième a indiqué :